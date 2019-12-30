Игорь Артамонов исполнил ещё одну детскую мечту с «Ёлки желаний»

Несколько лет мальчик мечтал побывать в Северной столице. Желание юного липчанина исполнил глава региона Игорь Артамонов.

Руководитель Липецкой области принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний», которая проводилась в Кремле. Глава региона снял несколько шаров-открыток, на которых были написаны мечты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Среди них было желание Максима Климова.

По поручению Игоря Артамонова путёвку в Санкт-Петербург Максиму сегодня вручил заместитель руководителя региона Илья Тузов. В долгожданное путешествие юный липчанин отправится после Нового года. Питерские каникулы Максима Климова продлятся с 9 по 14 января.

«У детей чистые и светлые мечты. Исполнять их – настоящее счастье. Будем и впредь принимать участие в этом проекте, дарить детям радость и помогать верить в чудо», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Фото пресс-службы обладминистрации.