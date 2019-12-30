2019-12-30T15:53:54+03:00
Общество

Павел Путилин поздравил липчан с наступающими праздниками

Спикер регионального парламента пожелал землякам счастья, здоровья, мира и добра
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Председатель Липецкого облсовета Павел Путилин поздравил земляков с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!

- Сейчас вместе с предпраздничными хлопотами мы вспоминаем важные события, которые подарил нам уходящий год. Для каждой липецкой семьи они свои – у кого-то родился малыш, кто-то справил новоселье, кто-то добился больших успехов в учебе или работе. Из таких достижений складывается общий успех нашей области, - говорится в поздравлении. - Хочу поблагодарить наших металлургов, медиков, учителей, строителей. Всех, кто своим самоотверженным трудом сделал Липецкую область еще красивее и лучше.

Павел Путилин отметил, что уходящий 2019-й год запомнился жителям области масштабными проектами, ремонтами и реконструкциями, новыми парками, общественными территориями, приведенными в порядок, новыми спортивными площадками, ФАПами и ДК в селах области. Эта работа будет продолжена и в 2020м году.

- Главная наша цель, чтобы каждая семья почувствовала реальные перемены к лучшему, - сказал Павел Путилин.

Спикер облсовета пожелал землякам счастья, здоровья, мира и добра.

Фото предоставлено пресс-службой облсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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