2019-12-30T19:11:01+03:00
Общество

Новогодние дискотеки пройдут на 8 площадках Липецка

Липчане встретят 2020 год зажигательными танцами
Юлия КЛЮЕВА
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Новогодние дискотеки пройдут на 8 площадках ЛипецкаНовогодние дискотеки пройдут на 8 площадках ЛипецкаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Новогоднюю ночь в Липецке будет жарко. Развлекательные программы пройдут на 8 площадках города. Веселые конкурсы, зажигательные танцы и, конечно, любимые зимние герои – Дед Мороз и Снегурочка встретят липчан и проводят в волшебную страну новогодней сказки.

Горожане смогут поучаствовать в конкурсах, продемонстрировать свою силу, ловкость и находчивость, спеть любимые песни и встать в хоровод с новогодними персонажами. Безудержное веселье стартует 1 января в 1.00 и продлится до 3.00.

Дискотеки пройдут возле ДК «Сокол», ДК «Шахтинский», «Городской Дворец Культуры». Весело отметить год мыши смогут жители Сырского Рудника, Матырского. Их приглашают на торжество к ДК «Рудничный» и ДК «Матыра». Также культурная запланировала в парке Победы, у СК «Звездный» и ДК «Луч».

Приходите на праздник и поздравьте всех с наступившим Новым годом!

ИСТОЧНИК KP.RU

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