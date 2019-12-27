2019-12-27T11:40:46+03:00
Происшествия

В Липецке на улице Катукова устранили двойной порыв

Воду липчанам обещают дать в течение дня
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке на улице Катукова устранили двойной порывВ Липецке на улице Катукова устранили двойной порывФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк
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Ремонтные работы на магистральном трубопроводе по улице Катукова в Липецке завершаются. Напомним, возле ТРЦ "Ривьера" накануне, 26 декабря, случился порыв. Специалисты обнаружили повреждение трубопровода диаметром 700 мм вдоль дороги.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК" в эту пятницу, 27 декабря, рабочим пришлось выкопать котлован 17 метров в длину, 8 метров в ширину и 5 метров в глубину. Все потому, что водовод расположен в самой низкой точке местности. 30-летняя стальная труба лежит на глубине 5 метров.

На месте работало 15 единиц спецтехники. Работы осложнялись расположенным рядом напорным канализационным коллектором. Более того, когда специалисты устранили утечку и начала заполнять трубопровод водой, обнаружился еще один порыв. Он пролегал под проезжей частью. Пришлось "вскрывать" асфальт. Под ним сотрудники ЛГЭКа увидили воронку - основание дороги ушло в промоину.

В настоящее время место утечки установлено. Ремонт завершается, трубопровод заполняют водой. Предварительная причина второго порыва - нагрузка на трубы. Над трубопроводом 1989 году укладки построили дорогу к парковке ТЦ без разгрузочного основания.

Без холодной воды все еще остаются жители улиц Катукова, Хорошавина, Стаханова, Москаленко, Шуминского, Белана и Кривенкова. Подвоз воды - к детским садам, школам, к дому №44 по улице Стаханова, к дому №1 по Шуминского, к детсаду №15. Воду липчанам обещают дать в течение дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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