2019-12-27T11:50:22+03:00
Общество

Игорь Артамонов выступил с докладом на Госсовете в Кремле

Заседание прошло под председательством Президента России Владимира Путина
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Темой стала «Государственная аграрная политика – эффективное сельскохозяйственное производство и развитие сельских территорий». Содокладчиком выступил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Руководитель региона отметил, что принятые меры в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» дали заметные результаты. «За последние пять лет на развитие агропромышленного комплекса области направлено более 150 миллиардов рублей инвестиций, что позволило ежегодно достигать рост производства 5-7%, а в текущем году - 11%. Государственная поддержка АПК за пятилетний период составила более 23 миллиардов рублей», - сказал Игорь Артамонов.

Он добавил, что прибыль предприятий АПК региона достигла более 17 миллиардов рублей ежегодно. В настоящее время реализуются еще 30 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 112 миллиардов рублей. В сельской местности Липецкой области практически нет безработицы. Более того наблюдается дефицит ряда специальностей. Можно сказать, что в отрасли АПК произошли кардинальные положительные изменения, подчеркнул Игорь Артамонов.

.

.

При этом он обратил внимание участников Госсовета, что строительство жилья остается одним из главных направлений в развитии социальной сферы на селе. В целях поиска путей решения данного вопроса Липецкая область при поддержке федерального бюджета вошла в пилотный проект по строительству жилого поселка для молодых семей с соответствующей инфраструктурой в одном из сельских районов области. Практика, полученная при реализации данного проекта, показала, что существующих мер государственной поддержки даже с привлечением внебюджетных средств и накоплений жителей не хватает.

«Молодые многодетные семьи из-за низкой платежеспособности не смогли принять участие в этом проекте. И пока мы не помогли за счет регионального бюджета субсидировать первоначальный взнос, дело не сдвинулось с мертвой точки. Мы очень рассчитываем на то, что ввод в действие льготной ставки в районе 3% решит нам эту задачу. Программа не развивается без льготного кредита и вложений в инфраструктуру», - заявил Игорь Артамонов.

Кроме того, глава региона обратил внимание на то, что целесообразно рассмотреть полномасштабное наполнение новой госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий», а также предоставить субъектам доступ к бюджетным кредитам по типу тех кредитов, которые на сегодня имеют агропромышленные комплексы, показывающие впечатляющие результаты в сельском хозяйстве. «Возможно, пришло время актуализировать и налоговую политику, то есть увеличить долю налоговых отчислений предприятий АПК в региональный и местные бюджеты. Как минимум, необходимо задуматься об этом», - заявил Игорь Артамонов. Глава региона также высказал еще ряд предложений в сфере развития сельских территорий.

Фото пресс-службы Кремля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Гепрокуратура не утвердила обвинение против сестер Хачатурян, но СК пытается обжаловал это решение
По данным источника «КП» в следственных органах замгенпрокурора отказался утверждать обвинительное заключение, отправив его обратно в СК на доследование [эксклюзив kp.ru]
«Я сказал - выходи»: кондуктор высадил четвероклассницу в лесу рядом с дальнобойщиками из-за забытой справки
В Новосибирске 10-летняя девочка забыла дома бумажку, подтверждающую, что она школьница. Ребенка выгнали из салона на пустырь, несмотря на темень за окном
Новости 24
Под Липецком 30-летняя женщина угнала трактор
Игорь Артамонов выступил с докладом на Госсовете в Кремле
Игорь Артамонов исполнил новогоднее желание Варвары Мирохиной
Задержан водитель перевернувшегося автобуса Москва – Тбилиси под Липецком
Из Грузии выехал транспорт за пострадавшими в перевернувшемся автобусе Москва-Тбилиси под Липецком
Жители 7 улиц Липецка до сих пор остаются без воды из-за коммунальной аварии
По ДТП с перевернувшимся автобусом Москва – Тбилиси под Липецком возбудили уголовное дело
СК: причиной ДТП с перевернувшимся автобусом Москва – Тбилиси под Липецком мог стать гололед
В перевернувшемся автобусе Москва – Тбилиси под Липецком погибли двое мужчин
Липчанин, чтобы улететь домой на Кипр, выплатил долг по алиментам в миллион рублей
МЧС предупреждает: в Липецке ожидается гололед и туман
2000 выездов за год – в Липецке отпраздновали День спасателя
В гаражах под Липецком нашли подпольный склад с 675 литрами алкоголя
Игорь Артамонов провёл заседания областных комиссий
Липецкая область входит в число регионов-лидеров по производству плодов и ягод
Два новых ясельных корпуса в Липецке готовы принять первых детей
Легковушка и автобус столкнулись на Плехановском спуске в Липецке
Тысячи липчан остались без воды из-за порыва на магистральном водопроводе
В Липецке пропал еще один 14-летний подросток
В Новый год — не навреди!
В Липецке грабитель вынес из ювелирного браслет за 16 000 рублей
В Липецкой области за сутки в ДТП попали 4 женщины за рулем