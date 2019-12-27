Игорь Артамонов выступил с докладом на Госсовете в Кремле

Темой стала «Государственная аграрная политика – эффективное сельскохозяйственное производство и развитие сельских территорий». Содокладчиком выступил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Руководитель региона отметил, что принятые меры в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» дали заметные результаты. «За последние пять лет на развитие агропромышленного комплекса области направлено более 150 миллиардов рублей инвестиций, что позволило ежегодно достигать рост производства 5-7%, а в текущем году - 11%. Государственная поддержка АПК за пятилетний период составила более 23 миллиардов рублей», - сказал Игорь Артамонов.

Он добавил, что прибыль предприятий АПК региона достигла более 17 миллиардов рублей ежегодно. В настоящее время реализуются еще 30 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 112 миллиардов рублей. В сельской местности Липецкой области практически нет безработицы. Более того наблюдается дефицит ряда специальностей. Можно сказать, что в отрасли АПК произошли кардинальные положительные изменения, подчеркнул Игорь Артамонов.

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При этом он обратил внимание участников Госсовета, что строительство жилья остается одним из главных направлений в развитии социальной сферы на селе. В целях поиска путей решения данного вопроса Липецкая область при поддержке федерального бюджета вошла в пилотный проект по строительству жилого поселка для молодых семей с соответствующей инфраструктурой в одном из сельских районов области. Практика, полученная при реализации данного проекта, показала, что существующих мер государственной поддержки даже с привлечением внебюджетных средств и накоплений жителей не хватает.

«Молодые многодетные семьи из-за низкой платежеспособности не смогли принять участие в этом проекте. И пока мы не помогли за счет регионального бюджета субсидировать первоначальный взнос, дело не сдвинулось с мертвой точки. Мы очень рассчитываем на то, что ввод в действие льготной ставки в районе 3% решит нам эту задачу. Программа не развивается без льготного кредита и вложений в инфраструктуру», - заявил Игорь Артамонов.

Кроме того, глава региона обратил внимание на то, что целесообразно рассмотреть полномасштабное наполнение новой госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий», а также предоставить субъектам доступ к бюджетным кредитам по типу тех кредитов, которые на сегодня имеют агропромышленные комплексы, показывающие впечатляющие результаты в сельском хозяйстве. «Возможно, пришло время актуализировать и налоговую политику, то есть увеличить долю налоговых отчислений предприятий АПК в региональный и местные бюджеты. Как минимум, необходимо задуматься об этом», - заявил Игорь Артамонов. Глава региона также высказал еще ряд предложений в сфере развития сельских территорий.

Фото пресс-службы Кремля.