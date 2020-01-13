Игорь Артамонов: «Использование потенциала региона – предмет нашей дальнейшей работы»

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что регион вошел в десятку субъектов Российской Федерации, добившихся наиболее значимых социально-экономических успехов в 2019 году. Рейтинговое агентство «RAEX» поставило Липецкую область на пятое место.

Возглавила рейтинг Москва, затем идут Московская область и Санкт-Петербург. В десятку регионов-лидеров также вошли Белгородская, Воронежская, Тульская, Нижегородская, Тамбовская и Курская области.

В 2020 году планируется создание рейтинга субъектов РФ по выполнению национальных проектов. Пока социально-экономические успехи регионов отражены в интегральном показателе – социальный риск. Имеет значение уровень зарплаты и безработицы.

«Потенциал у Липецкой области огромный. И его использование в полной мере станет предметом нашей дальнейшей работы, с опорой на предыдущий опыт, на лучшую практику Российской Федерации – мы будем применять это в Липецкой области», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.