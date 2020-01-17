В Липецком филиале Президентской академии обсудили итоги Гайдаровского форума

Главной темой форума стал поиск ответов на главные вызовы, которые ждут Россию и мир в новом десятилетии. Прошедшие обсуждения оставили море впечатлений. Некоторыми из них поделились представители Липецкого филиала РАНХиГС, посетившие многие дискуссионные площадки форума.

Одна из дискуссий - «Долгое время: 10 лет памяти Е. Гайдара». В настоящее время перед Россией стоят сложнейшие задачи, связанные с социальным и экономическим развитием, обеспечением устойчивого экономического роста и преодалением отставания от развитых стран. В ходе дискуссии Револьд Энтов, академик РАН, тезисно обосновал, что из научного и практического наследия Е. Гайдара актуально в настоящий момент. Участники дискуссии: Алексей Кудрин, Эско Ахо, Анатолий Чубайс, Карен Карапетян и Петр Авен попытались найти ответы на текущие вызовы экономической политики. Алексей Кудрин в своём выступлении говорил о необходимости сокращать долю государственного сектора, так как он не является драйвером экономического роста. Внимание стоит уделять частному сектору и создавать соответствующие условия для его развития. Он также отметил, что в дальнейшем будет проведена активная работа по изучению эффективности деятельности государственных корпораций. Эксперт по экономическим вопросам Президентской академии в Липецке Евгения Коротаева в целом согласна с мнением. « Доля госсектора за последние 10 лет выросла на 10% и составляет приблизительно 50%. При этом эффективность государственных корпораций довольно низкая. Такие предприятия не всегда рационально используют ресурсы и часто характеризуются чрезмерным бюрократизмом в принятии управленческих решений». Кроме того, экономист высказалась в целом об услышанном на дискуссионной площадке: «Основная мысль, которая, на мой взгляд, сквозной нитью проходила через доклады выступающих – это то, что история всякой науки несправедлива. Относиться к деятельности конкретного человека можно по-разному, но стоит принимать во внимание положительный практический опыт, анализировать исторические аспекты, учиться на ошибках прошлого и не повторять их в будущем» Светлана Подкутова, заместитель директора Липецкого филиала академии, добавила, что докладчики говорили о судьбе реформаторов и их реформ в современной России. Они пока ещё мало изучены и о решающих выводах говорить рано.

Олег Макаров, также представитель экономической кафедры в это время побывал на другой площадке, где обсуждались вопросы развития возобновляемых источников энергии в России: первые итоги и перспективы до 2035 года. «Информация очень разная о современном состоянии. Отмечается огромный потенциал и неразвитость рынка. Планируется серьёзный рост солнечной энергетики в ближайшие 10 лет. Возможен рост энергии ветра. Прогнозы хорошие, но пока больше проблем и, в том числе, в области законодательства».

Светлана Шахватова, заведующая кафедрой «Финансы и кредит» побывала ещё на одной секции. На ней обсуждался вопрос: сохранится ли бизнес образование в современных реалиях или поколению Z классические знания не нужны? В дискуссии приняли участие представители ведущих вузов Европы и бизнеса. Как заметила эксперт: «Значимость классического образования остается на первом месте, но, вместе с тем, на фоне развития дистанционного, более доступного образования, классика становится более элитной и дорогой. Работа и обучение совместно с преподавателями фундаментальной школы и практиков имеет огромную ценность спрос на такой тандем только растёт».

Своими впечатлениями от увиденного и услышанного поделилась заведующая кафедрой «Государственной, муниципальной службы и менеджмента» Ирина Щетинина:

«Очередная секция, которую посетили – «Доверие как фактор и инструмент экономического развития». С трудом попали на работу этой секции. Участники форума проявили к ней особенный интерес. Думаю, это связано с тем, что в ней участвовали Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты Российской Федерации и Герман Греф, президент, председатель Правления ПАО Сбербанк. А также, думаю, что это связано с вопросом смены правительства и желанием слушателей узнать, что нас ждёт дальше. Поучаствовали в опросе в режиме реального времени и ответили на вопрос «Если сглаживание неравенства — в интересах большинства, почему политики, которых мы выбираем, не ставят своим приоритетом решение этой проблемы?» Ну а главный дискуссионный вопрос: как доверие влияет на экономическое и социальное развитие страны и достижение национальных целей в современном мире? Очень понравилось выступление Пола Полмана, основателя и председателя компании IMAGINE, который отметил, что именно доверие граждан к власти является центром экономического роста и в целом благосостояния населения. Повышение качества предоставления государственных услуг в сфере здравоохранения, образования и других сферах социальной политики повысит уровень доверия!

Ещё одна дискуссия, которую я посетила «Национальная технологическая политика и региональная специфика» Основные вопросы, которые обсуждались: как эффективно учитывать региональную специфику при формировании национальной технологической политики; возможности формирования межрегиональных механизмов поддержки технологических инициатив; роль крупного бизнеса в формировании региональной технологической политики.

Модератор секции Анатолий Чубайс, председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО». Дискуссия была по-настоящему интересной! Технологическая политика в сфере инновационного развития формируется на национальном уровне, при этом ее реализация во многом возлагается на региональные власти и институты развития. Согласна с тем, что процесс реализации технологической политики во многом определяется спецификой конкретного региона. Конкурентоспособность страны во многом определяется возможностью регионов выращивать технологических лидеров, этим нужно специально заниматься, но пока эти процессы мало регулируемы».

Реклама Фото предоставлено «РАНХиГС»