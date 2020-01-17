Предприятия АПК Липецкой области представят свою продукцию на берлинской выставке «Зеленая неделя – 2020»

Делегация представителей ведущих липецких сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, которую возглавил первый заместитель главы исполнительной власти региона Николай Тагинцев, прибыла в Германию для участия в 85-й Международной торговой выставке пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства «Зеленая неделя-2020».

Всемирный форум открывается сегодня на территории выставочного комплекса «Мессе Берлин», где в рамках российской экспозиции развернут коллективный стенд области.

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На этот раз, а наши земляки уже не первый раз принимают участие в «Зеленой неделе», посетители международной выставки увидят образцы продукции 15 предприятий региона. Среди них, например, АО «Липецкий хладокомбинат», которое представит участникам выставки мороженое разных сортов и фасовки; АО ПК «ЛИМАК» с макаронными и кондитерскими изделиями; кондитерский цех «Мерлетто», который привёз на выставку разные виды конфет; ООО «Юникруп» - производитель гречневой крупы, завод которого был введен в эксплуатацию в Липецкой области в 2019 году; тепличный комплекс «Липецк-Агро», который познакомит посетителей со своей овощной продукцией.

Достижения в садоводстве (разные сорта яблок) продемонстрируют ЗАО «Агрофирма им. 15 лет Октября» и ООО «Агроном сад». ЗАО «Агрофирма им. 15 лет Октября» также представит на выставке свои соки и джемы.

Посетители липецкого стенда смогут познакомиться с инновационным комплексом «Инновит Е60» группы компаний «МегаМикс». Инновит Е60 — первый кормовой витамин Е, произведенный в России с 1994 года. Его выпуск знаменует собой возвращение на сельскохозяйственный рынок отечественных кормовых витаминов после 25-летнего перерыва.

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Одной из основных задач участия в выставке является продвижение российской сельскохозяйственной продукции на международных продовольственных рынках. И Липецкая область активно работает в этом направлении. Регион представят 4 компании, которые уже поставляют за рубеж свою продукцию. Так, ООО «Липецкпиво» покажет свои газированные напитки, квас и минеральную воду, АО «Прогресс», лидер на отечественном рынке детского питания, представит на выставке соки и детское питание.

Продукция масложировой отрасли занимает порядка 30 процентов в совокупном объеме экспорта региона. Растительные масла на выставку привезли ООО «Либойл» и УК «Эксойл».

Кроме того, посетители выставки познакомятся с продукцией ЗАО СХП «Дружба» и ИП Букарева «Казанский луг», которые представят свои сыры. Образцы крупнейшего в России производителя замороженного картофеля-фри ООО «Лэм Уэстон Белая Дача» также можно будет увидеть на липецком стенде.

«Уверен, что участие в международной торговой выставке «Зеленая неделя 2020» откроет для липчан новые возможности», - отметил Николай Тагинцев.

Фото предоставлены пресс-службой.