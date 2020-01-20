2020-01-20T15:29:09+03:00
Общество

«Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом «IT-куб» в Липецке

«Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету центр цифрового образования детей «IT-куб» в Липецке
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Специалисты компании проложили до здания учреждения оптический кабель, создали необходимую инфраструктуру локальной сети и организовали доступ в интернет на скорости до 1 Гбит/сек.

Алексей Грималовский, и. о. директора Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Наша компания давно поддерживает проекты, связанные с обучением будущих IT-специалистов. Центр цифрового образования детей «IT-куб» – один из них. Это уникальная площадка для развития научно-технического потенциала детей в Липецке. Мы рады предоставить цифровые сервисы для такого учебного заведения. Кроме того, сотрудники “Ростелекома” будут привлекаться в качестве наставников и членов экспертного жюри».

Ирина Малько, директор ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области»:

«"Ростелеком" принимал самое активное участие в создании и развитии центра цифрового образования детей “IT-куб”, организовав для нас каналы связи и высокоскоростной доступ в интернет. В новом ИТ-центре обучение по программам технической направленности ежегодно будут проходить 400 детей от 7 до 17 лет. Еще около полутора тысяч школьников примут участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах и воркшопах. Планируется, что на образовательных программах ребята смогут получить цифровые навыки для реализации практических проектов с ведущими федеральными и региональными компаниями».

«IT-куб» – федеральный проект в рамках национальной программы «Образование», направленный на развитие навыков детей в области программирования. В центре образования будущие ученые смогут получить знания в шести направлениях: «Программирование на Python», «Программирование на С-подобных языках», «Разработка VR/AR-приложений», «Основы программирования на Java», «Мобильная разработка» и «Цифровая гигиена и работа с большими данными».

Реклама Фото предоставлено «Ростелеком»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Во вторник в Липецке мокрый снег, морось, гололед и сильный ветер
Автоинспекторы задержали 32 пьяных водителя в Липецке и области
На бывшего мэра Липецка завели уголовное дело
Из-за порыва трубы жители 2 улиц Липецка остались без холодной воды
В Липецке кто-то додумался выкинуть завернутую в простыню елку – люди вызвали спасателей
МЧС предупреждает липчан о тумане, гололеде и сильном ветре
В Липецке следователи допрашивают пропавшую 11 дней назад школьницу
Пьяный водитель под Липецком пытался подкупить автоинспектора за 500 рублей
Соцконтракт поможет жителям региона справиться с трудной жизненной ситуацией
В Липецке втрое участились случаи падения людей из окон – спасатели обеспокоены
Липецк возглавил рейтинг самых ленивых городов России
В ДТП с двумя иномарками в Липецке пострадали оба водителя
Очередного вора с шоколадом поймали в Липецке