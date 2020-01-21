Игорь Артамонов: «Новые меры соцподдержки помогут улучшить жизнь людей»

Общественная палата Липецкой области и представители власти за круглым столом обсудили, как организовать работу в соответствии с поручениями Президента России. Руководитель страны в Послании Федеральному Собранию РФ поставил задачи по снижению уровня бедности, повышению качества здравоохранения и улучшению демографической ситуации.

Участники заседания особое внимание уделили инициативам главы государства по повышению доступности и качества первичной медицинской помощи, прежде всего сельским жителям. Увеличится материнский капитал, который теперь планируется выплачивать и за рождение первенца. Как сообщил начальник областного управления социальной защиты населения Сергей Орусь, в регионах ожидают соответствующего федерального законопроекта. Планируется, что первые выплаты начнутся весной. Члены Общественной палаты Липецкой области будут контролировать этот процесс.

В Липецкой области все региональные законы и программы, направленные на рост рождаемости, осуществляются в русле проводимой Президентом России демографической политики. В частности, липецкие молодые мамы, родившие первенца до 24 лет, получают выплату в размере 85 тысяч рублей. В 2019 году этим правом воспользовались почти 1300 женщин.

За рождение или усыновление третьего и последующих детей, а также при рождении близнецов родителям выплачивается региональный материнский капитал, причем на нужды, которые они сами считают первоочередными. По инициативе главы администрации региона Игоря Артамонова в 2019-м размер этого капитала был увеличен с 50 до 100 тысяч рублей. И его получили уже 2377 семей.

«Мы в своей работе опираемся на нужды и запросы людей. Будем расширять существующие и вводить новые меры социальной поддержки. Наша главная задача – поддержать семьи, чтобы люди поверили в эффективность мер, которые принимает власть для роста их благосостояния и были готовы рожать больше. Высокий уровень федеральных доплат поможет серьезно улучшить положение дел в регионе и жизнь людей», – считает Игорь Артамонов.

Благодаря федеральным вложениям увеличится и поддержка сферы культуры. В федеральный центр направлены предложения, касающиеся строительства, реконструкции и ремонта 37 муниципальных детских школ искусств, которые до 2024 года получат областной статус.

Обсуждалась в ходе круглого стола и президентская инициатива о дополнительных выплатах учителям. С сентября 2020 года классные руководители в России будут получать дополнительно по 5 тысяч рублей. При этом региональные выплаты за классное руководство сохраняются. В Липекцой области они с прошлого года составляют пять тысяч рублей – если в классе до 15 учеников, и шесть тысяч – если больше 15 человек.

Положительные отклики вызвало предложение Президента страны обеспечить бесплатным горячим питанием учеников 1-4 классов. «В Липецкой области полноценный обед у 94% учеников. Рост показателя станет возможен благодаря федеральному финансированию. Хотя и на региональном уровне этой теме уделяют особое внимание – ежегодно на школьное питание выделяется более 400 миллионов рублей», – сообщил начальник регионального управления образования и науки Алексей Грушихин.

Также по итогам заседания администрации Липецкой области и работодателям было рекомендовано разработать целевую программу для университетов. В Послании Владимир Путин говорил об увеличении количества бюджетных мест в вузах. Это решение позволит большему количеству студентов учиться в своем регионе и здесь же начинать карьеру.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.