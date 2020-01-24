2020-01-24T13:37:02+03:00
Общество

Ветераны НЛМК пройдут оздоровление в санатории «Парус»

150 путевок для заслуженных металлургов приобрел фонд «Милосердие»
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Ветераны НЛМК в январе бесплатно отдохнут и поправят здоровье в загородном санатории-профилактории «Парус». 150 путевок для заслуженных металлургов приобрел социальный партнер предприятия - благотворительный фонд НЛМК «Милосердие».

Социальный проект реализуется по инициативе руководства компании и помогает поддерживать интерес пожилых людей к активному образу жизни и физическому долголетию. Во время двухнедельного отдыха ветераны смогут пройти полный курс санаторного лечения и физкультурно-оздоровительные мероприятия. Их также ждет насыщенная культурная программа, которая включает тематические вечера, концертные выступления.

Санаторный отдых для заслуженных ветеранов при поддержке фонда «Милосердие» организуется уже не первый год. Ежегодно на социальную поддержку своих бывших работников предприятие направляет около 40 млн рублей.

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«Ветеранская организация комбината объединяет около 14 тысяч человек. Благодаря социальным программам предприятия наши ветераны не чувствуют себя забытыми - они получают материальную поддержку, помощь в решении бытовых проблем, медицинское обслуживание, участвуют в спортивных и культурных мероприятиях. В этом году мы продолжим работу, чтобы привлечь еще больше наших ветеранов к активному участию как в спортивно-оздоровительных мероприятиях, так и в общественной жизни комбината», — сообщил председатель Совета ветеранов НЛМК Борис Косолапов.

В 2019 году при поддержке НЛМК для ветеранов организовали посещение фитнес-клуба, бассейна, занятия скандинавской ходьбой. Кроме физкультурно-оздоровительных мероприятий организованы экскурсионные поездки по историческим местам Липецкой области, экскурсии на комбинат, встречи с молодыми работниками.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

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