НЛМК проведет Спартакиаду по 20 видам спорта

Это крупнейшее в регионе круглогодичное соревнование с участием спортсменов всех цехов предприятия и ряда липецких компаний.

В течение года пройдут соревнования по 20-ти видам спорта: баскетболу, волейболу, миди- и мини-футболу, бадминтону, бильярду, настольному теннису, шахматам, городкам, дартсу, легкоатлетическому и силовому двоеборью, кроссу, гиревому спорту, пулевой и стендовой стрельбе, стрелковому полиатлону, эстафетному плаванью, лыжной и легкоатлетической эстафете.

Продолжится сдача нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Такую возможность для всех желающих организуют спортивный клуб «Липецкий металлург» при поддержке городских Центров тестирования ГТО на спортивном комплексе «Новолипецкий», в пулевом тире и в бассейне «Нептун». Для сдачи нормативов сотрудники НЛМК должны официально зарегистрироваться на сайте www.gto.ru, получить уникальный идентификационный номер, предоставить медицинскую справку о допуске к занятиям физкультурой и направить заявку в спортклуб. После тестирования все результаты внесут в электронную базу данных ГТО и они будут доступны каждому участнику в их личном кабинете на сайте.

В 2020 году спортивные объекты клуба «Липецкий металлург» будут открыты как для сотрудников НЛМК, так и для всех жителей города. В пулевом тире можно будет получить навыки по безопасному обращению с винтовкой и пистолетом, а на стрелково-стендовом комплексе – поупражняться в стрельбе по летающим мишеням.

27-28 февраля в пулевом тире спортклуба «Липецкий металлург» пройдут соревнования по пулевой стрельбе. Самые меткие представители цехов будут состязаться в стрельба из пневматической винтовки с 10 метров с опорой локтей о стол. Состав команды – 5 человек. Поддержать команды можно с 15.00, вход свободный. Традиционная лыжная эстафета 4 по 2 км свободным стилем состоится при условии устойчивого снежного покрова.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.