Липчане участвуют в акции «Блокадный хлеб»

Липецк присоединился к всероссийской акции «Блокадный хлеб». В этот понедельник, 27 января, в фойе ТРЦ «Европа» на Советской раздают эти «125 грамм жизни». Дата выбрана не случайно – 27 января 1944 года советские войска полностью освободили Ленинград от фашистской блокады.

Липецк присоединился к всероссийской акции «Блокадный хлеб»Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецк присоединился к всероссийской акции «Блокадный хлеб»Фото: Юлия КЛЮЕВА

Точки раздачи блокадного хлеба также организовали в ТЦ «Липецк» и ТЦ «Радуга» на Студеновской, ТЦ «Карусель» на Гагарина, ТЦ «Европа» на Стаханова, в «Линии» на проспекте 60 лет СССР и «Л-СИТИ» на улице 50 лет НЛМК. Все желающие могут забрать домой одну из 5 тысяч символических блокадных паек. Вместе с ними липчанам вручают буклет, своего рода карточкау на хлеб. На ней изложена краткая информация о блокаде Ленинграда. Кстати, некоторые горожане готовы купить хлеб, не зная, что раздача бесплатная. Напомним, мероприятие однодневное. Оно завершится в 19.00.

Липецк присоединился к всероссийской акции «Блокадный хлеб»Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Для меня это святое, - произнесла липчанка Галина Измайлова, взяв в руки хлеб. – Моя мама девочкой работала в госпитале. Отчим в 18 лет пошел воевать. Вернулся весь обмороженный. Я в 80-х годах была в Бухенвальде. И когда наша группа вышла из крематория, все увидели только одно – диск солнца, красный, как в затмение. А вокруг – чернота. Все молча разбежались по разным местам. Это действительно страшно.