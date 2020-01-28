2020-01-28T09:43:02+03:00
Общество

Пособие для многодетных будут рассчитывать исходя из наибольшей величины прожиточного минимума

В Липецкой области эта сумма составила 9840 рублей
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С 1 января 2020 года ежемесячная выплата на рождение (усыновление) третьего и последующих детей в Липецкой области привязана к наибольшей величине прожиточного минимума для детей за предыдущий год. Согласно тенденции последних лет, наибольшей является величина прожиточного минимума за второй квартал года. В регионе в 2019 году эта сумма составила 9840 рублей.

На федеральном уровне исходя из прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года, как наибольшей величины, определяются минимальный размер оплаты труда, ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка.

Ежеквартальная динамика величины прожиточного минимума является следствием изменения стоимости продуктов питания, входящих в установленный минимальный набор для расчёта потребительской корзины. С 2021 года потребительская корзина как в целом по РФ, так и в регионах будет пересмотрена в большую сторону, будут актуализированы требования к наполнению корзины по продуктам питания.

Этот вопрос поднимался липецкими общественниками на встрече с Президентом России, которая состоялась в Усмани 22 января. Владимир Путин ответил, что состав потребительской корзины непременно будет скорректирован.

«Она, безусловно, подлежит пересмотру, от неё будет зависеть, конечно, и прожиточный минимум, а от прожиточного минимума высчитывается и минимальный размер оплаты труда, одно зависит от другого. Сейчас специалисты занимаются этим», – прокомментировал Президент Российской Федерации.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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