«Ростелеком» организовал для объектов РТРС в Липецкой области дополнительные каналы передачи данных

Специалисты компании проложили более 220 км оптики в девяти районах, среди которых Хлевенский, Воловский, Измалковский, Долгоруковский и Становлянский.

Алексей Грималовский, и. о. директора Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Наша компания подключает объекты РТРС к сети передачи данных в рамках национальной программы “Цифровая экономика”. Уже сегодня в 16 из 28 теле- и радиовещательных пунктах доступны дополнительные каналы связи для передачи данных. Еще 12 станций мы обеспечим цифровыми сервисами до конца 2020 года. Кроме того, оптические линии связи позволят жителям даже самых удаленных населенных пунктов получать телевизионные передачи в отличном качестве. Помимо 20 цифровых каналов, которые можно смотреть бесплатно, жителям стало доступно интерактивное ТВ от “Ростелекома” с опциями “Управление просмотром” и “Мультирум”».

Сервис «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» включает в себя более 160 цифровых каналов различной тематики. C помощью опции «Управление просмотром» пользователь может ставить эфир на паузу, записывать трансляции, перематывать программы и пользоваться архивом телеконтента. Услуга «Мультирум» позволяет смотреть программы сразу на нескольких экранах. Можно поставить программу на паузу на кухне и продолжить просмотр в комнате или начать смотреть на телевизоре, а продолжить на смартфоне или планшете.

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» ведет эфирную наземную трансляцию общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов во всех субъектах Российской Федерации. В его состав входят 78 филиалов: республиканских, краевых и областных радиотелепередающих центров.

Реклама Фото предоставлено « Ростелеком»