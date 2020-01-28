Преступность в Липецкой области снижается – итоги работы полиции за год

В УМВД по Липецкой области прошла коллегия по итогам работы в 2019 году. На итоговой коллеги собрались начальники ведущих подразделений и отделов полиции, руководители правоохранительных органов, силовых структур и представители администрации.

Итоговая коллегия в УМВД по Липецкой областиФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Основные показатели озвучил заместитель начальника УМВД России по Липецкой области полковник полиции Михаил Федосов. По общим показателям, преступность в регионе снижается: за год зарегистрировали 12181 преступлений, в 2018 году было 12344.

Коллекия в УМВД по Липецкой облсти по итогам 2019 года.Видео пресс-службы ведомства

Уличная преступность сократилась с 2333 до 2281 случаев, среди которых угоны, уличные грабежи и драки.

Итоговая коллегия в УМВД по Липецкой областиФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Всего за год на территории области раскрыли 7099 преступлений и задержали 6225 причастных, 4066 из которых уже имели судимости. Сейчас в регионе 100% раскрываемость изнасилований, взяточничества и подкупа, разбоев с проникновением и фактов вовлечения подростков в преступную деятельность.

Также за год раскрыли 1231 наркопреступление, включая 895 тяжких и особо тяжких, 757 из них – продажа наркотиков. Из оборота вывели почти 41.5 кг наркотиков.

Итоговая коллегия в УМВД по Липецкой областиФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В 2019 году раскрыли 263 экономических преступления, из которых 159 мошенничеств, 82 случая растраты, 40 случаев взяточничества.

За год на дорогах области зарегистрировали 1621 ДТП, в которых пострадали 2044 человек и 175 погибли. Пьяными за рулем задержали 2432 водителя.

Итоговая коллегия в УМВД по Липецкой областиФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Также по итогу коллегии приказами МВД двоих сотрудников наградили медалями «За доблесть в службе» и «За боевое содружество», 8 получили Почетные грамоты и трем объявлена благодарность. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, лучшими отделами стали Усманский, Задонский и Становлянский ОМВД.