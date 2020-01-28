2020-01-28T17:24:06+03:00
Общество

Игорь Артамонов встретился с министром спорта РФ Олегом Матыциным

Липецкая область готова стать пилотной площадкой для любых спортивных проектов
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Сегодня в Министерстве спорта Российской Федерации глава ведомства Олег Матыцин провёл рабочую встречу с главой администрации Липецкой области Игорем Артамоновым. Обсуждались вопросы развития спорта в регионе и проекты, связанные с развитием спортивной инфраструктуры, кадровым потенциалом, взаимодействием Липецкой области и Министерства спорта. Игорь Артамонов рассказал о планах строительства в областном центре 50-метрового бассейна, крытого футбольного манежа и Дворца универсальных видов спорта. Для этого нужны инвестиции и поддержка Минспорта. Липецкая область готова стать пилотной площадкой для любых проектов ведомства, отметил Игорь Артамонов.

«Липецкая область - финансово состоятельный регион, но средств всё равно не хватает. У нас большие планы по спортивной инфраструктуре. Мы готовы вложить миллиард в строительство от субъекта и хотели бы, чтобы Министерство спорта тоже поучаствовало. Также просим поддержки по Центру гребных видов спорта. У нас в регионе много чемпионов мира, очень хорошая тренерская база. Мы готовы совместно решать эту задачу, чтобы стать центром федерального уровня для подготовки спортсменов гребных видов спорта».

«Это первая встреча, на которой я выступаю в качестве министра, с руководителем субъекта, и, конечно, было важно понять планы развития области. Игорь Георгиевич – один из самых спортивных руководителей субъекта и своим личным примером демонстрирует, как надо относиться к спорту – как к норме жизни. Те проекты, которые мы сегодня обсудили, произвели самые позитивные впечатления. Необходимо поддерживать активные регионы, содействовать максимальной реализации программ не только для спорта высших достижений, но и для массового спорта, чтобы люди знали, где им комфортно заниматься спортом. Наша основная задача – обеспечить стабильную социальную платформу развития спорта, как базового условия здоровья нации», - отметил Олег Матыцин.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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