Липецкие депутаты распределили почти полмиллиарда рублей

В этот вторник, 28 января, в Липецком горсовете парламентарии внесли очередной пакет поправок в бюджет города на 2020 год. По данным пресс-службы горсовета, по доходам и расходам казна увеличилась на 477,6 млн. рублей. Доходная часть выросла за счет изменения объема безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета.

Так, 190 млн. власти предложили направить на благоустройство территорий. 66 млн. – на капремонт и бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности. На переселение липчан из ветхого и аварийного жилья – 10,5 млн. Около 25 млн. рублей планируют вложить в строительство блочно-модульной котельной на улице Ковалева. На эти же цели из казны города направят 3,9 млн. Около 112 млн. рублей направят на покупку подвижного состава для перевозки пассажиров. За 17,7 млн. рекультивируют полигон «Орлиный лог». На ликвидацию свалки «Венера» пойдет 14,5 млн. рублей. На 3,7 млн. рублей можно закупить контейнеры и создать места накопления ТКО.

Еще 54 млн. рублей – объем прочих безвозмездных поступлений в бюджет. Эти деньги решили направить на ремонт дороги по улице Минская в районе Сырского Рудника. За счет остатков на счете расходы казны увеличились на 15,5 млн. рублей. Эти деньги пойдут на установку указателей с наименованием улиц и домов – 2,6 млн., на проведение гидрогеологических и инженерно-геологических изысканий для определения зон подтопления на участках возле реки Воронеж в областном центре – 4,6 млн. рублей, на софинансирование при строительстве дороги в районе улицы Опытной, Лебедянского шоссе и Виктора Музыки – 4,4 млн. рублей.

Так, по доходам бюджет составит 12 млрд. 900 млн. рублей, по расходам – 13 млрд. 323 млн. Дефицит – 412 млн. рублей.

Депутат Екатерина Пинаева предложила при дальнейшем уточнении бюджета выделить деньги на спортивно-игровой комплекс для людей с ограниченными возможностями. Глава Липецка Евгения Уваркина ответила, что этот вопрос как раз обсуждается. Власти планируют создать в районе НЛМК учебно-воспитательный центр для особенных детей. А на его территории – специализированную площадку.

Депутат Светлана Тюнина обратила внимание на программу переселения из аварийного жилья – жители домов №1,5 и 7 по улице Газина оказались оторваны от мира из-за строительства рядом. К ним не могут проехать ни скорая, ни пожарная, ни другие аварийные службы. Тюнина предложила поставить эти дома на первоочередное переселение.

Эту же тему затронул парламентарий Игорь Крутских. К нему обратились жители района ЛТЗ. Липчане спросили, можно ли по программе переселять не в Желтые Пески, а поближе. Мэр города сказала, что сейчас в поселке «Радужный» в Желтых Песках создается необходимая для проживания инфраструктура. Кстати, у липчан, попавших под программу, есть право – взять деньги. Стоимость жилья в поселке составляет 33 тыс. рублей за кв.м.

Обсудив вопросы, депутаты проголосовали за изменения в Бюджет Липецка.