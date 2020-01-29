2020-01-29T10:55:00+03:00
Общество

НЛМК поделится опытом подготовки востребованных производством кадров

Форум пройдет 31 января
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

НЛМК станет одним из организаторов областной конференции «Национальная система квалификаций: региональная модель развития в Липецкой области». На ней обсудят проблемы трансформации независимой системы оценки квалификаций в регионе, а также взаимодействие профессионального образования и рынка труда.

Форум пройдет 31 января на дискуссионных площадках Новолипецкого комбината, администрации региона и Липецкого индустриально-строительного колледжа. В нем примут участие руководители областных органов государственной власти, органов местного самоуправления, учебных заведений, а также эксперты по оценке профессиональных квалификаций и представители липецких работодателей. Также ожидается выступление члена Национального совета при Президенте России по профессиональным квалификациям Александра Лейбовича и главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова.

Участники конференции обсудят темы, связанные с независимой оценкой квалификаций и алгоритмом внедрения профессиональных стандартов в различных производственных сферах. Представители НЛМК поделятся опытом по трансформации образовательных программ в базовых учебных заведениях комбината под долгосрочные потребности производства.

Для всех желающих на канале YouTube организуют онлайн трансляцию конференции, которая с 9.00 31 января будет доступна по ссылке.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Трансплантолог Каабак о возобновлении уголовного дела против него: «Сроки давности уже давно вышли, но мы против закрытия расследования»
С 2016 года СК РФ расследуются обстоятельства смерти 16-летнего пациента, мать которого сама отказалась от лечения в центре хирургии имени Петрова, а потом и вообще от диализа в больнице по месту жительства [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
В ДТП с тремя машинами в Липецке пострадал водитель с ребенком
В администрации развеяли слухи про завод с нелегальными китайцами под Липецком
К 75-летию Победы дома в Липецке украсят граффити
В Липецке внук закрыл бабушку на балконе – пришлось вызывать спасателей и скорую
Игорь Артамонов побывал в гостях у многодетной семьи Ефановых
В Липецке задержали нелегальных иностранных рабочих из Китая
В Липецке мошенники обманывают курьеров интернет-магазинов, разыгрывая спектакль с переодеванием
Школу под Липецком оштрафовали за патроны к «Маузеру» в музее
Под Липецком поймали браконьера с убитым лосем на 400 000 рублей
От горожан ждут предложений в проект нового Устава Липецка
Липецкие предприниматели заплатят миллион за водку без лицензии
Игорь Артамонов встретился с министром строительства и ЖКХ России
В Липецке ночью сгорела иномарка
В ночь на четверг несколько районов под Липецком останутся без воды
Массовое ДТП в Липецке: на Ферросплавной столкнулись 4 машины
В Липецкой области более 50% аптек не смогут продавать лекарства с 1 июля