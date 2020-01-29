Вопросы патриотического воспитания молодежи обсудили на площадке Президентской академии в Липецке

Кто такой современный патриот? Тот, кто остается работать в своей стране, несмотря на более высокие заработки за границей? Тот, кто хочет работать на благо своего родного города? Тот, кто активно участвует в социальной жизни и готов помогать людям? Тот, кто спасает из пламени или полыньи своего брата или сестричку? Тот, кто стоит в рядах Бессмертного полка с плакатами своих бабушек и дедушек, отдавших жизнь за родину? Или тот, кто проникновенно поёт патриотические песни? Или тот, кто носит майку с надписью «Я - патриот», а может быть всё вместе?

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Не знаю, должен ли патриот ежедневно совершать какие-то подвиги, подобно Бэтмену, но гордиться своей Родиной и осознавать себя её частью, он, безусловно, должен. Однако, этого не случится, если каждый день не сажать маленькое зернышко патриотизма в сердца и умы наших молодых людей. Стоит помнить, просто фраза «Ты же должен быть патриотом!» не работает. Только личный пример и постоянная демонстрация своего уважения к историческому прошлому своей страны, популяризация отечественных героев как прошлого, так и настоящего. Подумайте, что для вас День Победы? Дополнительный выходной, чтобы посадить картошку и пожарить шашлыки или повод лишний раз вспомнить о подвиге своих родственником и целой страны?

На днях вся страна вспоминала жертв блокады Ленинграда, унёсшей только по официальным данным более 600 тысяч жизней мирных ленинградцев.

О тех страшных годах и о подвиге советских людей в Великой Отечественной войне против фашистских захватчиков говорили студенты и преподаватели Липецкого филиала РАНХиГС с Валентином Сониным. Валентин Петрович Сонин - полковник, председатель Совета Липецкого областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», благодаря которому бережно сохраняется память о наших земляках, погибших на фронтах Родины и оказывается помощь ныне проживающим на Липецкой земле ветеранам и участникам боевых действий.

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Проникновенно и страшно звучало каждое слово о войне и подвиге людей, переживших блокаду со сцены академии. Каждый стих, каждый кадр, каждая песня заставляли учащённее биться сердца зрителей, а слезы не могли сдержать даже сами ведущие концертной программы. Задорная и обычно шумливая студенческая аудитория непривычно молчала, сглатывая подступивший к горлу ком. День Памяти, День Скорби и великой Гордости за свою Страну и её Героев – вот что такое 27 января для студентов и преподавателей Липецкого филиала Президентской академии. Валентин Сонин обратился к собравшимся с яркой и эмоциональной речью, в которой призвал хранить и чтить память о тех трагических и жестоких временах и о великом подвиге народа: «На Пискарёвском кладбище есть аллея, где установлены мемориальные доски, памятные знаки от разных городов, жители которых защищали Ленинград. В 2015 году там была установлена доска, двадцать пятая по счёту, в честь липчан, защищавших блокадный город. 3500 наших земляков погибли там. 131600 липчан полегло на полях сражений нашей Родины. А вы, в ком течёт кровь победителей, должны чувствовать невероятный подъём, чтобы трудиться на благо России и быть готовыми управлять ею, бережно храня историческую правду о тех событиях». Торжественно-печальным и в то же время жизнеутверждающим аккордом прозвучала финальная песня концерта «Верните память», под которую встал весь зал. Прозвучали последние ноты песни, но зал продолжал стоять в полной тишине, словно давая своим мыслям возможность вернуться из страшного путешествия во времени.

Наталья КИРЕЕВА

кандидат педагогических наук

доцент кафедры ГиЕД

Липецкого филиала

Президентской академии

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