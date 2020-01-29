«Бывший парень взял маму в заложники»: липчанка провела пять часов с ножом у горла

Стали известны подробности истории с «захватом» тещи в Данковском районе. Напомним, 20-летний парень удерживал 48-летнюю женщину с ножом у горла несколько часов. А причиной стала неразделенная любовь с 14-летней школьницей.

Парень пришел утром к возлюбленной, чтобы выяснить причину разрыва. Девочки дома не было, дверь открыла ее мама. Она собиралась на работу и попросила молодого человека уйти. Но парень ворвался в квартиру, приставил нож к шее женщины и потребовал вызвать дочь.

Вскоре в дежурную часть местного отдела полиции поступил звонок от самой «Джульетты». Девочка сказала, что бывший парень удерживает в заложниках ее маму. На место сразу выехала оперативно-следственная группа, а затем и все экстренные службы.

Полиция уговорила парня отпустить "заложницу".Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

Переговоры с захватчиком вел и.о начальника уголовного розыска ОМВД «Данковский» Петр Брякин. Именно майор полиции, после долгого разговора, смог убедить парня отпустить несчастную женщину и добровольно сдаться. Всего мать девочки провела в заточении 5 часов.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, парень пояснил, что так он пытался вернуть девушку. Сама «заложница» поблагодарила полицейских за оперативную помощь.

Вместе с тем в следственном комитете после проверки возбудили сразу два уголовных дела – незаконной проникновение и лишение свободы – 319 и 127 УК. Вскоре парня должны взять под стражу. Экспертам еще предстоит проверить молодого человека на вменяемость и провести другие экспертизы, пояснили в пресс-службе СКР. Пока липчанину грозит до 5 лет тюрьмы.