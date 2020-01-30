Что делать, если купили бракованный товар?

О задачах, востребованности липецкого агентства мы беседовали с его директором – Натальей Свиридовой.

- Наталия Валерьевна, название агентства, в общем-то, говорит само за себя. Но все же, в чем ваше «содействие развитию»?

- Каждый из нас является покупателем. Мы приходим в магазин приобрести качественный товар, а торговое предприятие хочет получить прибыль от совершенной нами покупки. И когда покупатель приобрел не то, что хотел, а торговое предприятие не собирается ему возвращать деньги за некачественный товар, тот обращается к нам. То есть мы выступаем в роли связующего звена, решающего эти спорные моменты. Здесь могут вестись и переговоры с торговым предприятием, и составляться претензии, исковые заявления – вплоть до представительства в суде. При необходимости проводится и экспертиза товара, позволяющая определить виновного.

Сейчас немало компаний, активно предлагающих «бесплатные услуги» – типа проведения профилактики пластиковых окон, выполнения косметических процедур и т.д. Приглашают на проведение презентации, а в результате это оборачивается для потребителя заключением кредитного договора на десятки тысяч рублей. И в таких случаях мы помогаем гражданам вернуть свои деньги.

Кроме того, мы помогаем тем, кто собирается открыть свой бизнес, например, торговую точку. Мы четко знаем, используя интерактивную карту, «ассортимент» торговых точек в том или ином районе. Помогаем начинающему бизнесмену сделать правильный выбор по виду торговли к примеру - магазин детской одежды или магазин фермерских продуктов. Помогаем собрать необходимый пакет документов, обращаем внимание предпринимателя на все тонкости и нюансы.

- А оказываете помощь уже «действующим» предпринимателям?

- Да, помогаем и продавцам в защите их прав. К нам нередко обращаются продавцы с Петровского рынка. Бывает, покупатели, поднаторевшие в знании закона по защите прав потребителя, делают покупку обуви или одежды «на один выход», а потом приносят обратно. Тут нужна экспертиза, в этом случае она будет в пользу продавца.

- Ваше агентство существует без малого 4 года. Какова его востребованность, если хотите, KPI?

- В июле 2017 года у нас открылся отдел консультационно-правовых услуг. Только за одно полугодие 2017 года к нам поступило порядка 300 обращений. А в 2019 году их уже было почти две с половиной тысячи. Больше всего людей волнует возврат некачественного товара и оказание некачественных услуг – это и укладка ламината, установка дверных проемов и окон, облицовка домов, большое количество обращений по сложно – техническому товару(стиральные машины, ноутбуки, сотовые телефоны) и. т.д. Причем каждый вопрос, каждая проблема достигают результата. Из 100% обращений 90% решается в досудебном порядке, в большинстве случаев - в пользу потребителя.

- Агентство отвечает за организацию и проведение областных ярмарок сельхозпродукции. Как Вы считаете, сегодня, когда активно развиваются сетевые магазины, этот вид торговли не изжил себя?

- Считаю, что сегодня ярмарки переживают второе рождение и пользуются огромной популярностью у жителей области. Ведь крупные сети работают с крупными производителями. А покупатели соскучились по натуральным фермерским продуктам. В нашей области такие продукты: мясо, молочную продукцию, сыры, овощи и многое другое производят фермерские хозяйства, личные подворья и кооперативы. Только продукцию эту, зачастую, трудно реализовать, поскольку сети не работают с малыми объемами. Ярмарки позволяют решить эту проблему. С одной стороны – это дополнительная площадка для сбыта продукции, произведенной малыми формами хозяйствования, с другой стороны – это возможность для покупателей приобрести свежую качественную продукцию напрямую от производителя. Немаловажен и ценовой аспект. Областные ярмарки имеют социальную направленность – места для торгующих предоставляются бесплатно. Отсутствие посредников и платы за торговое место позволяет поддерживать уровень цен на ярмарках существенно ниже, нередко вдвое дешевле, чем в торговых сетях.

- Липецкий регион самодостаточен в производстве сельхозпродукции, которая пользуется спросом не только в области. Вы занимаетесь продвижением местной продукции?

- Да, мы хотим, чтобы в магазинах, в том числе и в федеральных сетях, как можно шире была представлена продукция наших местных производителей. Одним из эффективных способов продвижения региональной продукции на полки сетевых магазинов являются торгово-закупочные сессии, которые проводятся регулярно. К участию в этих мероприятиях приглашаются все региональные производители, в том числе начинающие предприниматели, малые предприятия. Другой площадкой, позволяющей «раскрутить» производителя и его продукцию, являются ярмарки. Мы приглашаем мелких производителей на областные ярмарки, что нередко дает им «путевку в жизнь». Список таких производителей постоянно растет. К примеру, «Сокольский мукомольный завод» - это предприятие, которое начинало с маленьких объемов, теперь активно развивается и поставляет свою продукцию не только внутри области, но и в другие регионы. Стали узнаваемы и добились признания предприятия, производящие «молочку» - «Дружба», «Авангард», «Казанский луг», «Ферма 48». Популярен теперь и «Раненбургский сыр», который можно приобрести в федеральной сети «О Кей». В «Пятерочке» продается усманская картошка. Сейчас 90% детского питания в торговых сетях – нашего производства, 60% молочной продукции – липецких производителей, 70% хлебобулочных изделий – тоже наши. Отмечу, что торговые сети сами заинтересованы в поддержании конкурентоспособных цен на социально значимые товары, нередко сами проводят акции.

Всех граждан (и гостей) региона приглашаю посетить областные ярмарки. Это отличная возможность приобрести фермерскую продукцию по цене производителя и разнообразить свой стол свежими натуральными продуктами.

Обратиться по вопросам защиты прав потребителя можно по телефону (4742) 22-04-57, 22-04-69, или задать вопрос на сайте torglip.ru в рубрике «Задать вопрос».

Наш адрес: г.Липецк, ул.Советская, д.7, каб.109.

Владимир КУЛИК. Фото предоставлено.