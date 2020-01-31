НЛМК повысил эффективность экологического мониторинга

Экологическая лаборатория НЛМК успешно подтвердила свою аккредитацию по итогам проверки Федеральной службы по аккредитации. Кроме того, лаборатория получила возможность проводить 17 новых измерений веществ и соединений, а также измерять уровень производственного шума в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Эколаборатория комбината ежедневно контролирует воздействие производства на окружающую среду и оценивает качество воздуха не только в пределах комбината, но и в городе. Ежегодно проводится свыше 26 тысяч анализов или около 100 каждый день.

В результате проверки Федеральной службы по аккредитации был подтвержден высокий уровень технического оснащения эколаборатории, отмечены гарантированно стабильное качество измерений и профессиональная компетентность специалистов.

«Экологический мониторинг позволяет нам постоянно держать руку на пульсе. Сегодня эколаборатория НЛМК - наиболее оснащенная в регионе. Мы измеряем содержание более 70 химических веществ и соединений в окружающей среде. Расширение аккредитации поможет нам самостоятельно проводить ряд новых измерений, что повысит оперативность и качество оценки», — отметил начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.

Сергей Александров. Фото пресс-службы НЛМК.