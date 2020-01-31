2020-01-31T14:51:11+03:00
Общество

Выбираем обладателя «Самых пушистых лапок»

И получаем призы
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Архив "КП"Архив "КП"
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Друзья! Спешим напомнить вам, что 1 марта – в России День кошек! А к большим праздникам нужно готовиться заранее! Поэтому уже сейчас «Комсомолка» объявляет фотоконкурс на звание обладателя «Самых пушистых лапок!» (Если у вас «сфинкс», то мы поменяем название!)

И так, если ваш любимец умеет грациозно драть обои, якобы случайно ронять что-то со стола, пытается поймать всех птиц через оконное стекло и вообще считает, что ваша подушка - это его подушка, то смело присылайте нам его фотографии! Загружайте фото и выигрывайте призы от нашего партнера – ООО «Центр ветеринарной хирургии «Такса».

Предоставлено партнером

Предоставлено партнером

Сайт партнера

Для участия нужно: - Состоять в группе «Комсомольская правда – Липецк - KP.RU» - Загрузить фото домашнего любимца в открытый альбом нашей группы «ВК». - Подписать, как зовут вашего питомца и сделать репост данной записи.

Конкурс будет длиться с 31 января по 29 февраля, победителей объявим 3 марта.

Победителей определим по количеству лайков. ПРИЗЫ УЧАСТНИКАМ

1 место - сертификат на 1500 на любые услуги или ветаптеку.

2 место – бесплатная вакцинация.

3 место - скидочная карта «Любимого клиента 10%»

Подробно с правилами и условиями конкурса можно ознакомиться здесь.

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