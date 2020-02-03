В Липецке выступили мировые звезды фигурного катания

Липчане увидели новое ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы». Мировые звезды фигурного катания выступили в Липецке в субботу, 1 февраля. Это шоу стало первым в гастрольном туре по 30 городам России. Во дворце спорта «Звездный», где проходило шоу, не было ни одного свободного места.

Шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в ЛипецкеФото: Наталья Коробова

Перед началом Илья Авербух, а также Олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев пообщались с журналистами.

– Давно мы не заезжали в Липецк, – заметил Илья Авербух. – На въезде мы заметили много интересного, хорошие дороги, Липецк стал симпатичнее. Надеюсь, что здесь появится современный дворец хотя бы на три тысячи зрителей, который будет соответствовать городу.

Шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в ЛипецкеФото: Наталья Коробова

При этом фигурист отметил, что «Звездный» морально устарел. Например, организаторы не смогли снять защитные стекла для лучшего контакта со зрителями. Но звезды заметили, что с момента последнего визита лед стал лучше.

Шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в ЛипецкеФото: Наталья Коробова

Несмотря на технические недочеты самого катка, зрители получили незабываемое впечатление. Алексей Ягудин блестяще откатал олимпийскую программу, а затем выступил в образе ироничного клоуна. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев откатали дуэтом трогательный номер «Птица белая».

Шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в ЛипецкеФото: Наталья Коробова

Также с новыми номерами выступили олимпийские чемпионы Оксана Домнина и Роман Костомаров. Призеры Олимпийских игр в Ванкувере Оксана Домнина и Максим Шабалин выступили под песню «Раскаленные».

Шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в ЛипецкеФото: Наталья Коробова

Липчане провожали фигуристов стоя. После выступления в Липецке, артисты отправились в Воронеж.