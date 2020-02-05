2020-02-05T15:29:33+03:00
Общество

НЛМК открыл новые возможности для соискателей вакансий

Теперь заявить о своем желании трудоустроиться на предприятие можно через МФЦ
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С начала года НЛМК открыл для соискателей вакансий возможность заявить о своем желании трудоустроиться на предприятие через приемные многофункциональных центров в Липецке и Грязи.

Теперь любой житель региона может обратиться в МФЦ с паспортом, документом об образовании и о воинском учете, трудовой книжкой или ее копией, СНИЛС, а специалист центра поможет ему внести в базу данных кадровой службы НЛМК данные анкеты. Это же сможет сделать и сам кандидат в зоне общественного доступа. Дополнительная информация о компании, вакансиях и требованиях к соискателям размещена на стендах в залах ожиданий МФЦ.

Остается актуальным и традиционный способ заполнения анкеты в отделе кадров НЛМК (ул. 9 Мая, 19), где кандидаты могут задать все интересующие их вопросы специалистам кадровой службы. Переслать анкету для трудоустройства можно также с помощью сайта www.nlmk.team. Для этого достаточно зарегистрировать учетную запись и заполнить форму профиля. После заполнения профиля кандидат сможет заходить в него, вносить изменения и знакомиться с актуальными вакансиями.

НЛМК нуждается в опытных работниках и в выпускниках разных специальностей. Сейчас наиболее востребованы профессии металлургов, энергетиков, электриков, автомехаников, станочников, слесарей-ремонтников, электрогазосварщиков, водителей автомобиля, машинистов крана металлургического производства, экскаватора, бульдозера.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

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