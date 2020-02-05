2020-02-05T11:09:40+03:00
Общество

Восьмиклассницам, которые избили школьницу под Липецком, отомстили другие девочки

Родители обидчиц ученицы лицея подали в полицию заявление о побоях
Юлия КЛЮЕВА
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Восьмиклассницам, которые избили школьницу под Липецком, отомстили другие девочкиВосьмиклассницам, которые избили школьницу под Липецком, отомстили другие девочкиФото: принтскрин видео.
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Родители восьмиклассниц, которые били и издевались над школьницей в Данкове, подали заявление в полицию. Это произошло в минувший понедельник, 3 февраля. Липчане указали, что их дочерей избили.

Как сообщила «КП-Липецк» врио начальника пресс-службы регионального УМВД России Ольга Снежкова, по данному факту уже проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить степень вреда здоровью и наличие следов от побоев. По результатам будет принято процессуальное решение.

Кстати, устроить самосуд над участницами драки в соцсетях грозились, как только видео облетело интернет. Страницы школьниц завалили гневными комментариями, где их призывают к ответу, а также обещают расправиться с ними. Там же появилась информация, что с участницами экзекуции провели, так скажем, воспитательную беседу другие школьницы. Мама одной из девочек, кто решил восстановить справедливость, написала об этом на своей странице Вконтакте.

- Я мама одной из девочек, которые решили заступиться и проучить тех девиц, которые издевались над шестиклассницей, - написала Ольга. – Моя дочь и другие девчонки сначала морально, потом щадящее, слегка физически показали, что недопустимо так себя вести. После всего моя дочь и другие извинились.

Далее женщина пишет, что мамы «девиц» подали заявление в полицию на ее дочь и других. Теперь она боится, что «мстительницам» назначат штраф 30-50 тыс. рублей. Она признает, что ее дочь в какой-то мере не права, но утверждает, что на ее месте поступила бы также. И просит поддержать ее, чтобы «девчонки-заступницы» избежали наказания.

Напомним, что чудовищный инцидент произошел в Данкове Липецкой области. Прокуратура уже проводит по данному факту проверку. На днях со своих постов сняли директора данковского лицея, где учатся девочки, начальника местного отдела образования, а также классного руководителя. Но такое решение не принял коллектив школы, а также родители и сами учащиеся. Они требуют вернуть директора и классного руководителя назад. Кстати, в соцсетях писали, что несчастную девочку травили давно и в школе об этом знали.

В отношении родителей несовершеннолетних возбуждено административное дело по статье «Неисполнение обязанностей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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