2020-02-05T11:54:00+03:00
Общество

«Ростелеком» открыл в Липецке федеральный центр для операторов связи

«Ростелеком» открыл в Липецке федеральный центр для операторов связи
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В сервисные функции центра при обслуживании зарубежных и российских операторов входит организация подключений услуг и их дальнейшая поддержка. Основные услуги для операторов связи — это пропуск и присоединение голосового трафика, IP-транзит, аренда каналов, VPN и другие.

«Для того чтобы область процветала, нам нужно открыть как можно больше новых, особенно высокотехнологичных рабочих мест. Сегодня это сделал “Ростелеком”. Молодые люди со специальными техническими знаниями могут реализовать себя здесь, в Липецке, на базе новой площадки цифрового провайдера», — сказал заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин.

«Мы сравнили доступность, стоимость и кадровый ресурс по всей России, посмотрели на поддержку руководителей Липецкого филиала и поняли, что это то место, где стоит сделать федеральный центр и развивать его. Еще в 2016 году мы запустили проект “Единое окно для обращений операторов связи” на базе контакт-центра в Липецке. В следующем году преобразовали его в отдел клиентского сервиса В2О с численностью в 16 сотрудников. На сегодняшний день функционал площадки расширился, что потребовало создания новых рабочих мест, специфика которых предполагает, в том числе, знание технического английского языка», — отметил директор департамента поддержки продаж ПАО «Ростелеком» Александр Астафьев.

После расширения функционала специалисты центра взаимодействуют с операторами связи при организации услуг, технической поддержке и ремонтно-настроечных работах на сети.

Реклама Фото предоставлено «Ростелеком»

ИСТОЧНИК KP.RU

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