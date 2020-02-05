2020-02-05T11:58:27+03:00
Происшествия

Прокуратура проводит проверку по факту коммунальной аварии, оставившей без тепла и горячей воды жителей Сырского Рудника

Работы на участке в Липецке планируют завершить к 4 часам вечера
Юлия КЛЮЕВА
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Прокуратура проводит проверку по факту коммунальной аварии, оставившей без тепла и горячей воды жителей Сырского РудникаПрокуратура проводит проверку по факту коммунальной аварии, оставившей без тепла и горячей воды жителей Сырского РудникаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Жители Сырского Рудника до сих пор остаются без горячей воды и тепла. Напомним, коммунальная авария произошла в Липецке накануне, 4 февраля, в районе магазина «Аршин». Там случился порыв подающего трубопровода диаметров 500 мм. Под отключение попали 178 домов района, в том числе школа №6, два детских сада и Липецкая районная больница.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, место порыва трубы находится под автодорогой. Специалисты решили заменить эту трубу, длина которой 16 метров.

К 9 часам утра этой среды, 5 февраля, работники заменили 6 метров. Они также проводят работу по чистке лотков. Ремонт планируют завершить к 4 часам вечера этого дня. Тогда же пустить горячую воду и отопление в дома липчан. Кстати, региональная прокуратура проводит проверку по данному факту, так как аварийная ситуация носит масштабный характер.

- Представители прокуратуры Советского района совместно со специалистами Госжилинспекции выехали на место происшествия, - сообщила «КП-Липецк» старший помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева. – По результатам проверки будет дана правовая оценка, как действиям ресурсоснабжающей организации, так и органам местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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