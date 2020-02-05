Слухи о массовом отравлении в школе Липецка не подтвердились: официально заболели двое детей

Слухи о массовом отравлении детей в школе №21 Липецка достигли грандиозных масштабов. В родительских чатах липчане пересылают друг другу информацию о 200 заболевших школьниках, у которых открылась рвота, диарея и тд. Разумеется, родители в панике. И хотя чиновники опровергли информацию об отравлениях, горожане все равно переживают за здоровье своих чад. В региональном управлении Роспотребнадзора спешат успокоить родителей учеников.

- У двух школьников выявлен гастроэнтерит, - прокомментировали «КП-Липецк» в Роспотребнадзоре. – Но это не отравление. Специалисты обследовали пищеблок, эти случаи с ним никак не связаны. Проверили и персонал – результат на кишечные вирусы отрицательный. По бактериологии скоро появятся результаты, но вряд ли они будут положительными. Дети переведены на сухой паек.

Уточним, что гастроэнтерит - это воспалительное заболевание желудка и тонкой кишки, которое сопровождается рвотой, диареей, внутренними болями и спазмами. Самые распространенные причины гастроэнтерита - инфицирование вирусами, особенно ротавирусом, а также бактериями, в частности кишечной палочкой.

«КП» удалось пообщаться с одной из мам, чей ребенок, якобы, отравился. Женщина сообщила, что ее ребенка рвало. Но позже выяснилось, что это было не отравление, а ротовирус. При этом к врачу они не обращались. Получается, что многие дети, действительно, могли подхватить друг от друга вирус. Но не все обратились к медикам.

Кстати, 3 класса школы закрыли на карантин. В управлении сообщили, что в этих классах количество учеников, болеющих ОРВИ, превысило допустимое значение. Отсюда такая мера. Всего в областном центре 55 классов из 17 школ отправили на карантин.

Напомним, что эту же школу проверят правоохранители и представители прокуратуры, только по другому поводу. На днях в соцсетях родители первоклашек пожаловались на поборы и травлю детей, чьи мамы не сдают деньги в родительский комитет.