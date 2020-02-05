«Суровая действительность оправдала ожидания»: эмоциональная пресс-конференция Игоря Артамонова о жизни региона

В эту среду, 5 февраля, в Липецке прошла уже вторая пресс-конференция губернатора Игоря Артамонова. Все на нее аккредитовались более 100 журналистов и блогеров. Глава региона почти два часа отвечал на вопросы журналистов не сухими цифрами и заученными фразами, а откровенно, эмоционально, а где-то даже с юмором. Задать вопрос дали возможность всем, включая оппозицию и блогеров, что для некоторых стало неожиданностью.

Вступительная часть о положении дел в регионе по итогам года была краткой. Так сейчас в Липецкой области сдали 8 проблемных домов, 1219 дольщиков перестали быть обманутыми, регион на 4 месте по России по расселению из аварийного жилья, зарплаты населения выросли на 10%.

Пресс-конференция Игоря Артамонова.

После кратких итогов посыпались вопросы. На тему образования Игорь Артамонов отметил, что оно в регионе оставляет желать лучшего – есть проблема с кадрами и с состоянием самих образовательных учреждений.

– Проблему нужно решать на федеральном уровне, – обозначил губернатор.

Также глава региона раскритиковал нынешнее состояние многих спортивных объектов, в том числе и недостроенных. Как известно, многострадальные «Катящиеся камни» строятся минимум 6 лет, за которые успели вложить десятки миллионов рублей. Губернатор уже поднимал эту тему на своей первой пресс–конференции еще в качестве врио. В этот раз липчанам пообещали, что комплекс перепроектируют в апреле этого года.

Пресс-конференция Игоря АртамоноваФото: Лия МУРАДЬЯН

– Мы должны понять, какой объем спортивно-оздоровительных услуг этот комплекс сможет предоставить и какую часть расходов способен нести региональный бюджет, – сказал Игорь Артамовнов.

Отвечая на вопрос «КП-Липецк» о поборах в школах, губернатор пояснил, для того чтобы высвободить деньги на нужды школ и снять финансовую нагрузку с родителей, нужна оптимизация.

– Если говорить об образовании, у нас громадное количество уровней управлений, работников бухгалтерий, а средства на них можно же перенаправить на охрану, например, – заметил глава региона. При этом предрек необъективное поведение СМИ в случае оптимизации, после которой появятся статьи о «геноциде детей».

Также глава региона прокомментировал громкие отставки в связи с дракой школьниц в Данкове, после чего народ собирал петиции в защиту педагогов.

– Случившееся замалчивали и пытались скрыть, – пояснил Игорь Артмонов. Мы должны жестко отреагировать, чтобы таких ситуаций больше не повторялось. В школе знали о происходящем.

Игорь Артамонов пресс-конференция.

Губернатор призывал липчан активно обращаться к чиновникам через областной интернет-портал. Но, как показывает открытая статистика, на данный момент портал насчитывает всего 18 346 зарегистрированных пользователей, тогда как в Instagram у Игоря Аратмонова более 76 000 подписчиков – перевес более чем в 4 раза. Тогда какой смысл в портале, когда есть личная страница, которую народ давно превратил в общественную площадку и пишет туда обо всем на свете.

Глава региона ответил на вопрос «КП», что смысл как раз в адресности – каждым вопросом занимается соответствующее тематике ведомство и знающий чиновник.

– Обращения на мою страницу переадресовываются на сайт, я стараюсь уже не отвечать лично, люди обижаются, – посетовал глава региона. – Но на сайте есть специалисты, которые дадут правильный и аргументированный ответ.

Говоря о нашумевшей теме коронавируса, губернатор признался, что не поддается панике.

Пресс-конференция Игоря АртамоноваФото: Лия МУРАДЬЯН

– Я фаталист, суждено – значит случится, – признался Игорь Артамонов. – Но я не подвержен панике, маски не покупаю. К тому же, все приезжие проходят проверку и Липецкая область готова к борьбе с вирусом.

На вопрос о предстоящей годовщине Великов Победы губернатор отметил, что любит историю и особенно период Великой Отечественной войны, и пообещал встать в ряды «Бессмертного полка» в этом году.

Пресс-конференция Игоря Артамонова.

Кроме того ответы губернатора оказались богаты на емкие цитаты: о финансировании – «Миллиарды в бюджет из воздуха не попадают»; о кадрах и кумовстве в маленьких городах – «Даже умные люди кому-то кем-то приходятся»; к оппозиции о фейковых новостях – «Имейте хотя бы маленькие дырочки для слуха»; об обращениях граждан – «Нельзя встретить на улице губернатора и получить площадку для выгула собак».

Последний вопрос был от «КП»и больше личного характера – совпали ли ожидания от работы в Липецкой области с реальностью.

– Ожидания меня не подвели, очень весело, постоянно весело, – признался Игорь Артамонов. – Каждый день что-то случается, и это не прекращается. Суровая действительность оправдала мои ожидания.