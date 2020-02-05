Необычная конференция состоится сегодня в Липецком филиале Президентской академии

Представители различных сфер Липецкого бизнеса, органов государственной власти в регионе и общественных организаций, Русской Православной Церкви, преподаватели и студенты соберутся на площадке Липецкого филиала РАНХиГС для поиска ответов на вопросы взаимодействия Церкви и бизнеса, возможности подготовки будущих управленцев, не отрицающих принципы православной этики.

Данное мероприятие реализуется экспертами академии Шуруповой Анной, кандидатом экономических наук, доцентом кафедры «Государственной, муниципальной службы и менеджмента» и Гуриной Марией, кандидатом экономических наук, доцентом кафедры «Государственной, муниципальной службы и менеджмента» совместно с ЛРО ООО «Опора России» и Липецкой митрополией. «Идеология потребления, успех ради материального благополучия, подмена понятий: деньги и власть решают все в жизни человека, будто делают его счастливым, формируют искаженное представление о профессии и неправильное понимание прав и ответственности современного руководителя и предпринимателя. Поэтому Академии, как ведущей образовательной площадке в подготовке будущих экономистов, менеджеров и предпринимателей, небезразлично, кем станут наши выпускники. Подобные научно-практические мероприятия очень важны и полезны тем, что они объединяют представителей разных структур общества: государственных служащих, искренне готовых нести своё Служение народу; бизнесменов, которые представляют собственные примеры социально-ответственного бизнеса, делятся уникальным опытом предпринимательства, соединяющего коммерческий успех и социальное служение на основе православных ценностей», - прокомментировала идею мероприятия Мария Гурина.

Список заявленных спикеров и экспертов говорит в пользу важности вынесенных на обсуждение вопросов и сигнализирует о зрелости проблемы для общества. Среди них: Евфимий, епископ Усманский, викарий Липецкой епархии; Александр Рябченко, заместитель главы администрации Липецкой области; Александр Моисеев, директор Липецкого филиала РАНХиГС; Василий Гольцов, первый вице-президент Союза «Липецкая торговопромышленная палата» и множество других гостей из Липецка и Москвы.

Модератором мероприятия выступит Андрей Плотников, председатель ЛРО ООО «Опора России». По его мнению, социальное служение бизнеса возможно только через призму духовных ценностей, что и воплощали в своей хозяйственной деятельности купцы, промышленники и меценаты дореволюционной России, а сегодня пытаются возродить православные предприниматели России и Липецкой области. Осознание идеи христианского служения, которое не противоречит занятию делом, предпринимательством постепенно приходит в ряды современных бизнесменов, поскольку по-настоящему счастливым человек чувствует себя не только когда берёт, а когда отдаёт.

Среди рассматриваемых проблем заявлены следующие вопросы: осмысление церковно-общественного взаимодействия в решении актуальных вопросов развития предпринимательства в России на основе христианских ценностей; укрепление взаимодействия Церкви, органов государственной власти в регионе и общественных организаций в решении общих задач развития духовно-нравственной экономики; осознание нравственных проблем, стоящих перед предпринимательским сообществом; доверие и человечность в бизнесе.