2020-02-06T11:06:04+03:00
Общество

Работники НЛМК - победители всероссийского конкурса «Инженер года»

Сразу одиннадцать работников НЛМК отметили на XX-ом всероссийском конкурсе «Инженер года-2019»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

По итогам конкурсного отбора трое работников НЛМК прошли во второй тур и стали лауреатами конкурса в номинации «Профессиональные инженеры», а еще двое - лауреатами в номинации «Инженерное искусство молодых». Шестеро их коллег победили только в первом туре.

Церемония вручения наград победителям состоится 18 и 20 февраля в Москве в зале «Инженерной славы» Российского Союза научных и инженерных общественных объединений. Победителям первого тура конкурса вручат дипломы, сертификаты и знаки профессиональных инженеров России, а победителей второго тура кроме этого еще наградят памятными медалями лауреатов.

Конкурс проводится с 2000 года при поддержке международного и российского Союзов научных и инженерных общественных объединений, Академии инженерных наук и других организаций. Он нацелен на привлечение внимания к проблемам качества подготовки инженерных кадров в России, повышение привлекательности труда и профессионализма инженеров, пропаганду достижений и опыта лучших отечественных специалистов. Жюри конкурса заочно оценивает проекты по основным отраслевым направлениям в двух номинациях: «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых» (до 30 лет).

Сергей Александров. Фото пресс-службы НЛМК.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"В 90-х с хамами сражалась, сейчас кальяны коллекционирую": вахтер общежития рассказала о жизни современных студентов
17 лет в службе исполнения наказаний и 27 - в "общаге": строгая привратница поделилась секретами укрощения студентов и поведала, чем отличаются поколения, грызущие гранит науки. Осторожно, текст вызывает ностальгию.
Необычная конференция состоится сегодня в Липецком филиале Президентской академии
Академия гостеприимно откроет двери для участников региональной научно-практической конференции «Бизнес-этика и православное христианство: противоречие интересов или единство взглядов»
Китайский коронавирус, последние новости на 6 февраля 2020: Эвакуированных россиян поместили на двухнедельных карантин, а недобросовестные аптеки лишат лицензии
Число заболевших во всем мире приближается к 30 тысячам. Сообщаем последние новости про китайский коронавирус к этому утру, 6 февраля 2020 года
"Здесь сибирская язва, Эбола и Черная оспа!": Журналистам "КП" удалось попасть в секретный центр, где наши учёные изобретают вакцину от коронавируса
Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске [эксклюзив KP.RU]
«Все медики в химзащите, а мы - в одинаковых пижамах»: эвакуированные из очага коронавируса рассказали, как их встретили в России
Уставших, напуганных, с сонными детьми на руках россиян и граждан соседних стран доставили из Китая в карантин под Тюменью самолетами ВКС [фото, видео]
Новости 24
СК добивается экстрадиции из Германии главного фигуранта дела о дольщиках
Липчан просят жаловаться в прокуратуру на завышенные цены на маски и лекарства
В Липецке выступили рязанские десантники, планировавшие прибыть на лыжах
Интернет-мошенница, оставившая липчан без елок, обманула еще одну женщину
В Липецке жителям Сырского Рудника снизят плату за отопление и горячую воду
В Липецке автоледи сбила 69-летнюю пенсионерку
СК проверяет, как часто издевались над избитой под Липецком школьницей
В ночь на четверг в Липецке до 13 градусов мороза и северный ветер
В Липецке больше недели ищут высокого 58-летнего мужчину
В 2019 году в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк было открыто 16,1 млн вкладов на 717 млрд рублей
В Липецке столкнулись "ВАЗ" и "Лада-Веста": пострадали две женщины
Из-за коммунальной аварии более 11000 липчан остались без горячей воды и тепла
В среду 29 улиц Липецка останутся без света, 4 - без воды
Под Липецком 20-летний парень увез недруга в поле и до смерти забил битой
Родители и педагоги требуют вернуть директора лицея, которого уволили после видео с избиением школьницы под Липецком
Под Липецком раскрыли очередное мошенничество с «билетами банка приколов»
В Липецке вынесли приговор банде несовершеннолетних угонщиков
В Липецке 55 классов закрыли на карантин
В Липецке изменится расписание двух автобусных маршрутов
После видео с избиением школьницы под Липецком сняли с должности директора лицея и начальника отдела образования
Под Липецком грозят закрыть аптеку с завышенными ценами на медицинские маски
Клиенты Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк оценили услугу переводов по бизнес-картам
Торговый агент из Ставрополья ограбил пенсионерку под Липецком
У липчанки из машины выкрали сумку с картами и потратили деньги