В СКР рассказали об уголовных делах с участием бывшего мэра Липецка

В ходе пресс-конференции в региональном СКР ответили на вопросы журналистов касательно уголовных дел с участием бывшего мэра Липецка Сергея Иванова. Экс-градоначальник фигурировал в уголовных делах, которые позже прекратили. Но в последнем случае, с делом о превышении должностных полномочий, нынешнему главе Тербунского района выдвинули обвинение и даже применили меру пресечения – подписка о невыезде. Речь идет о незаконной добыче песка на 3.5 млн рублей, на что Иванов, по версии следствия, дал разрешение.

СК об уголовных делах с бывшим мэром Липецка.

Вокруг ситуации ходило множество слухов, что якобы Иванов стал кому-то неугоден. С тем же подтекстом прокомментировал «КП-Липецк» обвинения и сам фигурант.

– Может это кому-то надо, а может это такая форма репрессий, – сказал глава района.

Ясность внес руководитель СУ СК РФ по Липецкой области Евгений Шаповалов. Он пояснил, что по первому уголовному делу нарушений интересов граждан не выявили. По второму делу, с участием ФКР, следствие проверяло, насколько обосновано вводили по конкретным домам режим ЧС, на основании которого здания ремонтировали. Проверяли действия самого тогда еще мэра Иванова и руководителя ФКР Козина. При этом оба допрашивались, как свидетели, а не подозреваемые. Дело по ФКР прекратили в декабре 2019 года.

– Организация, не являясь собственникам земельного участка, незаконно вывозила песок по согласию главы администрации Тербунского района, – разъяснил Евгений Шаповалов. – Никто не уполномочен добывать недра без соответствующего разрешения управления экологии. Но Иванов взял полномочия на себя.

СК об уголовном деле с бывшим мэром Липецка.

Расследование пока продолжается, сейчас по пункту «в» части 3 статьи 286 предусмотрено наказание от 3 до 10 лет лишения свободы.