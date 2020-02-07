Молодёжный экономический форум в Липецке

Учащиеся школ, студенты колледжей и вузов соберутся, чтобы обсудить вопросы цифрового общества. В России, как и во всем мире, цифровые технологии все больше проникают в повседневную жизнь. Многие люди уже не мыслят без них свои работу и досуг, а компании — свой бизнес. В то же время государство реализует масштабные проекты по цифровизации госуправления и сервисов для граждан и организаций. Попадание в цифровую среду – неизбежная реальность для нашего времени. Это происходит задолго до осознания личностью своих профессиональных интересов и склонностей. Цифровизация и становление ценностно-смысловых ориентиров функционирования в цифровой среде должны стать актуальнейшей социальной проблемой текущего периода времени.

«Нам жить в век цифровой экономики» Вызванные цифровыми технологиями изменения в жизни общества, а еще более – изменения, которые они могут вызвать в ближайшем будущем, ставят вопросы этического характера. Например, в каких случаях обмен приватности на удобства, предоставляемые электронными сервисами, честный и равнозначный, а в каких – нет. Или о том, допустимо ли создавать системы автоматического контроля за поведением людей, чтобы поощрять социально одобряемые поступки и наказывать за антиобщественные или аморальные действия. Какое использование технологий мы считаем добром, а какое — злом? Какие социальные проблемы могут возникнуть в связи с распространением цифровых технологий и можем ли мы что-то предпринять в связи с этим? Как в цифровом обществе реализовать принципы справедливости, равенства, свободы, приватности? Поиск ответов на эти и другие вопросы – задача не только для профессионалов, но и для молодых людей, только делающих первые шаги для своей самореализации в обществе, однако очень тонко чувствующих современные тенденции развития.

Организаторы форума – преподаватели кафедры «Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин» во главе с профессором Владимиром Малышем, много лет занимающимся вопросами цифровой безопасности государства. Об ожиданиях от форума высказалась Александра Никитина, кандидат физико-математических наук, доцент: «Цель нашего форума обсудить со школьниками вопросы и проблемы, возникающие у каждого человека в современном обществе. Ведь цифровая трансформация затрагивает все сферы деятельности и государства, и каждого гражданина. Технологии будут изменять и социальную среду жизни каждого человека, что затронет и представления об этичном и неэтичном в современном цифровом обществе. Важно уже сейчас обсуждать эти вопросы, обозначить предстоящие проблемы и искать пути их решения. Нашим ребятам, сегодняшним школьникам, жить в новом обществе».