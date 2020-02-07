2020-02-07T15:05:09+03:00
Общество

Дорогие читатели!

Великая Победа - это наша память и боль, наша слава и честь…
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Мы выстояли и победили в самой страшной из войн человечества, изменившей ход мировой истории и судьбы людей. Наш народ, освободивший мир от фашизма, понес самые большие потери, и в судьбе каждой семьи война оставила свой след.

День 75-летия Победы – это память и гордость за наших доблестных предков, за их героизм и самопожертвование – на фронтах и в тылу, которую мы обязаны передать будущему поколению. Меняется жизнь, взгляды и приоритеты, и вот уже кто-то пытается пересмотреть итоги войны, в ряде стран с молчаливого согласия властей подняли голову неонацисты. Время, увы, стирает из памяти завоевания и фамилии людей, подвигами которых восхищались, растут новые поколения. И наша задача – сохранить правду, память о подвиге народа, который своим героизмом, единством, огромной любовью к Родине обеспечил нам всем мир, свободу и независимость.

Наверняка во многих семьях сохранились фото с их близкими, участниками Великой Отечественной войны, фронтовые письма, вырезки из газет. А может быть, даже есть видео с ветераном. Мы будем благодарны всем, кто пришлет материалы с пояснением на электронную почту: lipr@yandex.ru

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

ИСТОЧНИК KP.RU

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