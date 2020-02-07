2020-02-07T16:57:38+03:00
Общество

Благотворительный фонд НЛМК «Милосердие» стал победителем всероссийского конкурса

Социальный партнер НЛМК – благотворительный фонд «Милосердие» стал победителем X-го всероссийского конкура добровольных публичных годовых отчетов некоммерческих организаций "Точка Отсчета"
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Конкурс проводится ассоциацией донорских и благотворительных организаций "Форум Доноров" при поддержке Минэкономразвития России, Фонда президентских грантов и Агентства социальной информации. Он призван повысить прозрачность и открытость организаций некоммерческого сектора, помочь в продвижении лучших практик подготовки публичных годовых отчетов.

В этом году заявки на участие подали 343 организации со всей России. Годовой отчет фонда «Милосердие» удостоен высшей награды – золотого стандарта конкурса. Жюри отметило полноту подачи информации о работе организации, раскрытие содержания ключевых мероприятий фонда и их результатов, использование статистики и инфографики.

Церемония награждения победителей прошла в Общественной палате Российской Федерации в Москве.

Информация о фонде «Милосердие»

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» создан по инициативе НЛМК в 1999 году. Приоритетные направления – забота о воспитанниках детских домов и интернатов, помощь малообеспеченным гражданам, пенсионерам и инвалидам, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Фонд «Милосердие» неоднократно удостаивался премии «Меценат года», учрежденной Липецкой торгово-промышленной палатой, награжден «Золотым знаком за заслуги перед городом Липецком». Входит во всероссийский реестр социально-ответственных предприятий и организаций.

В 2019 году на различные социальные проекты фонд направил около 300 млн рублей.

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