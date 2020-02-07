Благотворительный фонд НЛМК «Милосердие» стал победителем всероссийского конкурса

Конкурс проводится ассоциацией донорских и благотворительных организаций "Форум Доноров" при поддержке Минэкономразвития России, Фонда президентских грантов и Агентства социальной информации. Он призван повысить прозрачность и открытость организаций некоммерческого сектора, помочь в продвижении лучших практик подготовки публичных годовых отчетов.

В этом году заявки на участие подали 343 организации со всей России. Годовой отчет фонда «Милосердие» удостоен высшей награды – золотого стандарта конкурса. Жюри отметило полноту подачи информации о работе организации, раскрытие содержания ключевых мероприятий фонда и их результатов, использование статистики и инфографики.

Церемония награждения победителей прошла в Общественной палате Российской Федерации в Москве.

Информация о фонде «Милосердие»

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» создан по инициативе НЛМК в 1999 году. Приоритетные направления – забота о воспитанниках детских домов и интернатов, помощь малообеспеченным гражданам, пенсионерам и инвалидам, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Фонд «Милосердие» неоднократно удостаивался премии «Меценат года», учрежденной Липецкой торгово-промышленной палатой, награжден «Золотым знаком за заслуги перед городом Липецком». Входит во всероссийский реестр социально-ответственных предприятий и организаций.

В 2019 году на различные социальные проекты фонд направил около 300 млн рублей.