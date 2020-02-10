В Липецком районе прошла встреча жителей с руководителями компании «Стагдок»

В субботу, 8 февраля, в селе Ильино Липецкого района Липецкой области прошла встреча руководства «Стагдок», компании Группы НЛМК, занимающейся добычей и переработкой известняка, с жителями сел Введенка, Воскресеновка, Ильино, которые расположены рядом с карьером предприятия. Поводом для встречи стало обращение жителей, которые получили неподтвержденную информацию о расширении карьера в направлении этих сел.

О планах по развитию карьера и мероприятиях по снижению шумового воздействия жителям рассказали генеральный директор «Стагдок» Александр Зименков и руководитель дивизиона «Руда» (объединяет добывающие предприятия Группы НЛМК) Сергей Напольских.

«Стагдок» подтвердил, что разработка карьера ведется в границах горного отвода, утвержденного надзорными органами, с соблюдением нормативных требований. Дальнейшее развитие карьера планируется осуществлять в северо-западном направлении, что исключает приближение к населенным пунктам.

Также внимание было уделено шумовому и сейсмическому воздействию взрывных работ. Руководители «Стагдок» рассказали, что в настоящее время компания разрабатывает мероприятия по оптимизации массы заряда и периодичности взрывов для снижения шумового воздействия, планирует перенести время взрывных работ на более удобное для жителей близлежащих сел, а также анализирует возможности сокращения ночных работ в карьере, вплоть до полного их исключения.

Руководство компании высказало мнение о том, что в рамках формирования плана дальнейшей отработки месторождения органам управления района также необходимо проанализировать законность жилищной застройки на приближенных к карьеру территориях.

Информация о Стагдоке

Студеновская акционерная горнодобывающая компания («Стагдок») - предприятие по добыче и переработке флюсовых известняков для металлургической промышленности. Компания разрабатывает Ситовский участок Сокольско-Ситовского месторождения флюсовых известняков - одного из крупнейших в России. Главный потребитель флюсового известняка - Новолипецкий металлургический комбинат, на его долю приходится 70% производимой продукции. Стагдок также поставляет известняк другим металлургическим компаниям в России, машиностроительным предприятиям, заводам цементной промышленности, предприятиям строительной и дорожно-строительной индустрии, производителям сахара.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.