«Ростелеком» за год охватил оптикой более 11 тысяч домохозяйств Липецкой области

Для этого специалисты компании проложили 133 км волоконно-оптических линий связи. Жители могут пользоваться не только интернетом на скорости до 1 Гб/с, но и подключить весь спектр цифровых сервисов, в том числе «Видеонаблюдение» и «Умный дом».

Алексей Грималовский, и. о. директора Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Для кого-то важно заходить в интернет одновременно с различных устройств, кому-то необходимо телевидение высокой четкости, а кто-то хочет обезопасить свой дом с помощью видеонаблюдения. Сегодня такие наши услуги, как интерактивное ТВ, видеонаблюдение или умный дом востребованы, и мы готовы подключать их в короткие сроки. Кроме того, “Ростелеком” продолжает вести масштабное строительство сетей, чтобы в самых отдаленных районах нашей области жители могли пользоваться современными услугами связи».

«Умный дом» – это комплекс цифровых решений, которые предназначены для контроля за происходящим в квартире или доме. В комплект входят контроллер, датчики движения и открытия дверей, дыма и протечки. При срабатывании датчиков система моментально отправляет Push-уведомление на телефон. Все устройства просты в использовании: установить и настроить их можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Сервис «Видеонаблюдение» помогает контролировать жилые помещения и придомовые территории из любой точки мира. В личном кабинете можно добавить несколько видеокамер, установленных в разных помещениях и даже в разных городах. Таким образом, можно наблюдать, чем занят ребенок, как чувствуют себя пожилые родители и в порядке ли автомобиль на дворовой стоянке. Кроме того, в камеру встроена функция Push-to-talk, которая обеспечивает двустороннюю трансляцию голосовых сообщений. С её помощью, как по рации, можно оперативно связаться с близкими, которые находятся дома. Записи с камер хранятся на облачной платформе «Ростелекома» в течение 7-30 дней в зависимости от тарифа.

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