2020-02-07T14:14:16+03:00
Общество

«Ростелеком» за год охватил оптикой более 11 тысяч домохозяйств Липецкой области

«Ростелеком» в 2019 году подключил к высокоскоростному интернету более 11 тыс. домохозяйств Липецкой области
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Для этого специалисты компании проложили 133 км волоконно-оптических линий связи. Жители могут пользоваться не только интернетом на скорости до 1 Гб/с, но и подключить весь спектр цифровых сервисов, в том числе «Видеонаблюдение» и «Умный дом».

Алексей Грималовский, и. о. директора Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Для кого-то важно заходить в интернет одновременно с различных устройств, кому-то необходимо телевидение высокой четкости, а кто-то хочет обезопасить свой дом с помощью видеонаблюдения. Сегодня такие наши услуги, как интерактивное ТВ, видеонаблюдение или умный дом востребованы, и мы готовы подключать их в короткие сроки. Кроме того, “Ростелеком” продолжает вести масштабное строительство сетей, чтобы в самых отдаленных районах нашей области жители могли пользоваться современными услугами связи».

«Умный дом» – это комплекс цифровых решений, которые предназначены для контроля за происходящим в квартире или доме. В комплект входят контроллер, датчики движения и открытия дверей, дыма и протечки. При срабатывании датчиков система моментально отправляет Push-уведомление на телефон. Все устройства просты в использовании: установить и настроить их можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Сервис «Видеонаблюдение» помогает контролировать жилые помещения и придомовые территории из любой точки мира. В личном кабинете можно добавить несколько видеокамер, установленных в разных помещениях и даже в разных городах. Таким образом, можно наблюдать, чем занят ребенок, как чувствуют себя пожилые родители и в порядке ли автомобиль на дворовой стоянке. Кроме того, в камеру встроена функция Push-to-talk, которая обеспечивает двустороннюю трансляцию голосовых сообщений. С её помощью, как по рации, можно оперативно связаться с близкими, которые находятся дома. Записи с камер хранятся на облачной платформе «Ростелекома» в течение 7-30 дней в зависимости от тарифа.

Реклама Фото пресс –службы «Ростелеком»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
СК проверяет случай с травлей первоклашек в липецкой школе №21
Липчанин вынес из магазина колбасу почти на 8000 рублей
Медведи в Липецком зоопарке только к весне впали в зимнюю спячку
Парень с татуировкой, которого искали под Липецком, погиб
По улице Липецка разбросали квитанции об оплате услуг
Под Липецком сиделка опустошила счета пенсионера после его смерти
В субботу перекроют полосу на мосту у Новой Жизни под Липецком
Коммунальная авария на Сырском Руднике: жителям, в чьих домах не потеплело, советуют обратиться в УК
Жители Липецка и области смогут бесплатно проверить тонометры
Липчанин хранил в банках и коробках более двух килограмм марихуаны
Автоинспекторы собрали водителей скорой помощи и напомнили о ПДД
Грабитель и мошенник в Липецке бесплатно залил бензин на двух АЗС
Под Липецком водитель «БМВ» пострадал в столкновении с «КамАЗом»
88 классов в 23 школах Липецка закрыли на карантин из-за энтеровируса и гриппа
В Липецкой области за год поймали на коррупции 11 особых чиновников
Липецких фармацевтов призвали не спекулировать на лекарствах и масках из-за вспышки коронавируса в Китае
Прокуратура нашла нарушения по коммунальной аварии, оставившей жителей Рудника без горячей воды и тепла
В ДТП с тремя грузовиками в Липецке пострадали два человека
СК добивается экстрадиции из Германии главного фигуранта дела о дольщиках
Липчан просят жаловаться в прокуратуру на завышенные цены на маски и лекарства
В Липецке выступили рязанские десантники, планировавшие прибыть на лыжах
Интернет-мошенница, оставившая липчан без елок, обманула еще одну женщину