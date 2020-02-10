2020-02-10T12:28:40+03:00
Общество

НЛМК организовал обучение 15 тысяч работников

Более 135 млн рублей направлено на профподготовку и повышение квалификации персонала
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Новолипецкий металлургический комбинат направил в 2019 году более 200 млн рублей в образовательные, развивающие и профориентационные проекты.

Более 135 млн рублей направлено на профессиональную подготовку и повышение квалификации персонала. В течение года обучение прошли более 11 тыс. рабочих и более 4 тыс. специалистов и руководителей, или 60 % от общего числа работников комбината.

НЛМК располагает современной учебно-материальной базой. Для внутрифирменного обучения персонала используют 26 собственных учебных аудиторий, мастерскую и три полигона для практических занятий.

Процесс обучения постоянно совершенствуется, внедряются новые образовательные программы и инновационные технологии. Для профессиональной подготовки сотрудников используют лекции и семинары, тренинги, командные и стратегические сессии, дистанционное обучение, индивидуальное обучение на рабочих местах и стажировки. Для мониторинга образовательного процесса проводится регулярная оценка эффективности обучения.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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