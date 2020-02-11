Из-за «обочечников» машины стояли в пробке по полтора часа у перекрытого моста в Новой Жизни

В минувшие выходные, 9 февраля, в Липецке начался запланированный ремонт путепровода в Новой жизни. Часть трассы перекрыли в воскресенье, но в первый же рабочий день на подъезде к путепроводу с самого утра собралась трехкилометровая пробка. Машины стояли, люди не могли вовремя попасть на работу.

Ситуацию усугубляли «обочечники» – самые «умные», пытаясь обогнуть затор по обочине и встречной полосе, намертво парализовали движение у выезда. Другие нарушители ПДД собрались на перекрестке у поворота на дамбу Матырского водохранилища. Игнорируя ПДД, водители выезжали на перекресток, где уже образовался затор и пытались втиснуться в поток.

По данным областного управления дорог и транспорта, в часы пик в районе Новой жизни было до 1900 автомобилей в час в каждом направлении, а время проезда ремонтируемого участка длилось полтора часа.

Этим утром, 11 февраля, на место выехали сотрудники ГИБДД и это дало результат. «Обочечники» не рискнули маневрировать на глазах у автоинспекторов. В 7 утра время проезда участка длилось около 40 минут, а в 8.30, когда появились машины ДПС, пробка на подъезде к мосту практически рассосалась – машины проезжали за 1- 2 сигнала светофора. Как сообщили в пресс-службе управления, нарушителей ПДД уже не было.

По словам заместителя начальника управления Александра Лыткина, коллапса также удалось избежать благодаря лаборатории Дорожного агентства, которая проанализировала поток, после чего перенастроили светофоры на подъездах к мосту. Также смогли сориентироваться сами водители, которые после двухчасового стояния в пробке, на следующий день решили ехать в объезд через Восточный обход и дамбу.

Водителям придется потерпеть еще две недели, дорогу обещают открыть до 23 февраля. А полностью завершить реконструкцию путепровода стоимостью 311 млн рублей должны до конца этого года.