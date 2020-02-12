2020-02-12T17:10:23+03:00
Общество

Стартап – новая форма диплома для выпускников Липецкого филиала РАНХиГС

АНО «Мой бизнес» и Липецкий филиал Президентской академии подписали Соглашение о сотрудничестве
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Общерегиональное событие – открытие центра «Мой бизнес» для липецких предпринимателей в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - стало важным и для Липецкого филиала Президентской академии.

«Мой бизнес» - это в том числе и образовательный центр, где начинающие предприниматели смогут развить свои профессиональные компетенции. Для решения образовательных задач между «Мой бизнес» и Липецким филиалом РАНХиГС было заключено Соглашение о сотрудничестве, согласно которому эксперты академии будут участвовать в повышении уровня профессиональных знаний региональных предпринимателей и лиц, желающих начать предпринимательскую деятельность, а сотрудники «Мой бизнес» станут бизнес-наставниками выпускников академии.

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Суть идеи заключается в том, что выпускник вуза может выполнить диплом в виде стартапа. Для этого его бизнес- проект должен получить экспертную оценку и одобрение на воплощение в жизнь. Такой дипломник получает не только научного руководителя из альма-матер, но и бизнес-наставника из центра «Мой бизнес». Совместная работа научного руководителя и бизнес-наставника в итоге должна помочь выпускнику привлечь инвесторов к своему проекту. «Стартап как диплом – это инструмент независимой оценки качества образования в вузе. Это - новый вызов, но мы к нему готовы», - подчеркнул в своём обращении к собравшимся на церемонии подписания Соглашения директор Липецкого филиала РАНХиГС Александр Дмитриевич Моисеев.

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Липецкий филиал Президентской академии первым в регионе проложит кратчайший путь от выпускника вуза к его собственному стартапу, позволяющему продемонстрировать предпринимательские качества. Времена самоучек, действующих по наитию, в бизнесе прошло, и современным бизнесменам нужны разнообразные экономические и управленческие компетенции, чтобы реализовывать конкурентоспособные проекты.

Уникальный тандем бизнес-центра и академии - шаг к увеличению эффективных бизнес-проектов в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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