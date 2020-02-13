2020-02-13T12:17:05+03:00
Общество

Круглый стол, посвященный итогам Гайдаровского форума 2020, прошёл в Президентской академии в Липецке

В рамках Недели науки, приуроченной ко Дню Российской Науки , состоялся круглый стол "Россия и мир: вызовы нового десятилетия"
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Участники и организаторы мероприятия - студенты Липецкого филиала РАНХиГС, а также члены Совета СНО академии, посетившие Гайдаровский форум в этом году. В качестве экспертов на обсуждении присутствовали: заместитель директора по научной работе, доктор педагогических наук, профессор, Валерий Черняев., кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и финансы» Олег Макаров, старший преподаватель. кафедры «Экономика и финансы» Евгения Коротаева.

Члены делегации филиала, посетившие Гайдаровский форум, в ходе дискуссии поделились своими впечатлениями. Обсуждаемые вопросы затрагивали широкий круг задач, которые предстоит решать в будущем: это и образование, и рынок возобновляемой электроэнергии, и проходящая уже сейчас цифровизация экономики. В том числе были обсуждены возможные угрозы, которые могут возникнуть на пути развития общества.

Студенты академии продемонстрировали свою заинтересованность в дискуссии и объяснили свою позицию по актуальным вопросам. Руководитель студенческого научного общества Наталья Маркина заметила: «В академии есть такая традиция: обсуждать с молодёжью наиболее значимые экономические и политические процессы в стране. Мы всегда стараемся продемонстрировать научный подход к проблеме, и это помогает, с одной стороны, развивать критичность мышления, а с другой стороны, сформировать разностороннее видение ситуации. Это очень важно для современных управленцев, юристов и экономистов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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