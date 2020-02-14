2020-02-14T14:20:46+03:00
Общество

НЛМК познакомит учащихся сельских школ с профессией металлурга

НЛМК совместно с Центром поддержки одаренных детей «Стратегия» открыл новый проект
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..Фото: Пресс-службы НЛМК
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Он поможет школьникам Липецкой области поближе познакомиться с металлургией и попробовать себя в роли металлурга.

Профориентационный проект нацелен на старшеклассников муниципальных районов региона, которые занимаются проектной и исследовательской деятельностью. Теперь в сельские школы по графику из Липецка может приехать мобильная экспериментальная лаборатория материаловедения. Она оснащена компьютерами с программным обеспечением, которое способно стать 3D-симуляторами основных производств и агрегатов НЛМК. Лабораторию на колесах сопровождают преподаватели, которые проводят практические занятия.

Школьники знакомятся с основными производственными операциями, изучают устройство и принцип работы дуговой сталеплавильной печи, кислородного конвертера, доменной печи, агрегата «печь-ковш». Программа имитирует протекание химических и физических процессов, которые происходят при выплавке металла. С помощью 3D-симулятора можно наглядно увидеть различные части оборудования и понять их функции. Изучение основ металлургии превращается в увлекательную игру, которая помогает школьникам узнать особенности различных металлургических профессий.

В 2020 году занятия пройдут в 10 образовательных учреждениях районов области и на базе центров «Точка роста». Такая же лаборатория материаловедения работает и в детском технопарке «Кванториум».

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

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