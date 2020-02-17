Студенты и сотрудники Липецкого филиала РАНХиГС участники 38-ой

Несмотря на капризы погоды, состоялся один из самых массовых и любимых спортивных праздников региона «Лыжня России».

На трассу лыжной базы «Алые паруса» в этом году вышли три тысячи участников – профессиональные спортсмены, учащиеся, трудовые коллективы, ветераны спорта, а также любители активного и здорового образа жизни.

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Президентская академия в Липецке была представлена большой командой, возглавляемой её директором Александром Моисеевым. «В Президентской академии всем спортсменам – почёт и уважение. Спорт дисциплинирует, но и даёт отличную возможность для самореализации. Как правило, выпускники академии, имеющие хорошую спортивную подготовку, становятся целеустремлёнными и успешными специалистами на любом профессиональном поприще. Поэтому в нашем вузе мы создаём условия студентам для спортивной самореализации и всячески болеем за их успехи», - прокомментировал перед стартом соревнований Александр Моисеев.

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Студенты-волонтеры филиала участвовали в организации доставки участников на место проведения, их регистрации, подготовке мест проведения соревнований и поддержании порядка при массовых стартах. И достойно справились со своими обязанностями.

Лучший результат среди представителей Академии, участвующих в соревновательной программе, показал студент 2 курса направления «Юриспруденция» Вячеслав Денисов. Он прошел дистанцию 10 км за 36 мин. 48 сек., что является очень достойным показателем.

Удовольствие от праздника и заряд здоровья получили все участники мероприятия!