2020-02-18T12:49:54+03:00
Общество

НЛМК приглашает липчан на знакомство с миром металла

НЛМК приглашает 26 февраля липчан и гостей города на экскурсию по производственным объектам предприятия
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

За полтора часа экскурсанты смогут увидеть новейшие технологии в доменном и прокатном производствах, побывать на «Лебедином озере» - единственном в России экологическом парке, который расположен на территории промышленного предприятия.

От центральных проходных НЛМК (пл. Металлургов, 2) в 10-00 и 14-00 будут отъезжать экскурсионные автобусы. На экскурсию допускаются дети не моложе 12 лет в сопровождении взрослых.

Чтобы записаться на конкретный заезд, необходимо связаться по телефону или электронной почте: 441-749, ledenev_ny@nlmk.com (Никита) и 441-461, nalivkina_av@nlmk.com (Анастасия) и 441-931, mezhennov_de@nlmk.com (Дмитрий). В сообщении необходимо указать фамилию, имя и отчество, возраст и контактный телефон. На экскурсию нельзя записать организованную группу свыше 5 человек.

Всем записавшимся необходимо подойти за 10-15 минут до начала экскурсии. Гостям выдадут средства индивидуальной защиты, проведут инструктаж по соблюдению правил безопасности на производстве. При посещении предприятия крайне необходимо иметь закрытую обувь без каблуков. На территорию НЛМК запрещено проносить и использовать фото- и видео камеры.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Липецке спасатели помогли мальчику выбраться из оврага
Чиновники предупредили липчан о транспортном коллапсе из-за реконструкции проспекта Победы
Стала известна причина смерти 4-летней девочки, погибшей в ванной
Житель Рязанской области напал на липчанина в кафе и отобрал телефон
В Липецке сильный ветер повалил дерево
Под Липецком перевернулся КамАЗ: водитель в больнице
Во вторник в Липецке 10 улиц останутся без света и воды
Под Липецком школьники наворовали на 200000 рублей и угнали автомобиль
За неделю в Липецке 37 человек заболели гриппом
Более 2000 человек вышли на старт "Лыжни России-2020" в Липецке
Липчанка избила на рынке пенсионерку, а после применила захват к офицеру полиции
Липецкая область потеряла 2 позиции в рейтинге по качеству жизни
Новое предупреждение от МЧС: в Липецке ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями
Сбербанк за 5 минут принимает решение по заявкам на ипотеку для зарплатных клиентов банка
Липчанка украла у своего сожителя 15000 рублей
В Липецке 4-летняя девочка погибла в ванной
В отношении липчанина, напавшего на священников в московском храме, возбудили уголовное дело
Под Липецком водитель "Лады" врезался в "Ниссан" и скрылся с места ДТП
МЧС предупреждает липчан о сильном ветре
В Липецкой области 89-летняя пенсионерка добилась статуса «труженик тыла» через прокуратуру
В Липецке прекратили поиски 73-летнего пенсионера
В воскресенье в Липецке до +4 градусов и гололедица
В Липецке в районе ЛТЗ злодей вырвал у женщины сумку с деньгами
В субботу в Липецке небольшой снег, туман и гололедица