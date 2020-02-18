НЛМК приглашает липчан на знакомство с миром металла

За полтора часа экскурсанты смогут увидеть новейшие технологии в доменном и прокатном производствах, побывать на «Лебедином озере» - единственном в России экологическом парке, который расположен на территории промышленного предприятия.

От центральных проходных НЛМК (пл. Металлургов, 2) в 10-00 и 14-00 будут отъезжать экскурсионные автобусы. На экскурсию допускаются дети не моложе 12 лет в сопровождении взрослых.

Чтобы записаться на конкретный заезд, необходимо связаться по телефону или электронной почте: 441-749, ledenev_ny@nlmk.com (Никита) и 441-461, nalivkina_av@nlmk.com (Анастасия) и 441-931, mezhennov_de@nlmk.com (Дмитрий). В сообщении необходимо указать фамилию, имя и отчество, возраст и контактный телефон. На экскурсию нельзя записать организованную группу свыше 5 человек.

Всем записавшимся необходимо подойти за 10-15 минут до начала экскурсии. Гостям выдадут средства индивидуальной защиты, проведут инструктаж по соблюдению правил безопасности на производстве. При посещении предприятия крайне необходимо иметь закрытую обувь без каблуков. На территорию НЛМК запрещено проносить и использовать фото- и видео камеры.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.