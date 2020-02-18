Стоимость проезда в автобусах Липецка и области останется прежней

Стоимость проезда в Липецке повышаться не будет. Об этом в этот вторник, 18 февраля, заявил в своем Инстаграм губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Это касается как городских, так и внутриобластных перевозок.

Напомним, в конце 2019 года в региональное управление потребрынка и ценовой политики поступило заявление от перевозчиков. Они просили поднять плату за проезд от 5 до 16 рублей, в зависимости от района. Обосновали они свою просьбу следующим: увеличением НДС, расходами на новое оборудование и обновление автобусов.

- ГСМ и запчасти действительно дорожают, но и качество оказываемых услуг должно повышаться, - отметил глава региона. - А с этим у нас проблемы. Жалоб от вас приходит много. Особенно на коммерческих перевозчиков в Липецке. В этих условиях предложение поднять тариф даже на два рубля рассматривать не вижу смысла. Не говоря уже об изначальных пяти рублях.

Игорь Артамонов сказал, что к этой теме еще предстоит вернуться. Но сначала следует перераспределить маршруты между муниципальными и частными перевозчиками, чтобы самые загруженные направления обслуживали проверенные компании. Еще один важный пункт - повышение уровня сервиса. Липчане часто жалуются на грязные автобусы, "догонялки" водителей и т.д. Все это должно исчезнуть.