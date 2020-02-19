НЛМК внедрил систему искусственного интеллекта в помощь сталевару

Он помогает максимально точно дозировать ферросплавы при выплавке стали.

Ферросплавы – металлические добавки в расплав при производстве жидкой стали для придания ей необходимых свойств. Например, хром делает сталь нержавеющей, ванадий повышает ее прочность, молибден дает ей стойкость к высоким температурам. На НЛМК могут выпускать несколько сотен марок стали для каждой из которой нужно добавить строгое количество ферросплавов определенного вида.

С видео о проекте можно ознакомиться по ссылке.

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Ранее при расчете количества и состава ферросплавов сталевар использовал инструкции и личный опыт. Теперь ему помогает сервис, который на основе анализа всего массива данных о прошедших плавках с высокой точностью прогнозирует оптимальный расход ферросплавов для получения целевого химического состава стали. Чтобы сделать это максимально эффективно, сервис обращается к базе данных предприятия за информацией о количестве имеющихся на складе ферросплавов, их взаимозаменяемости и стоимости. Машинный анализ этой информации помогает рассчитать оптимальный состав и точный объем ферросплавов для получения стали требуемого химсостава. Результаты расчетов выводятся на экран монитора в качестве рекомендации, и сталевару остается принять окончательное решение.

Систему внедрили в первом конвертерном цехе на обычном марочном сортаменте. После расширения сервиса на весь сортамент двух цехов сталеплавильного производства ожидаемый экономический эффект составит около 100 млн рублей в год.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.