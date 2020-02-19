Что выбирают липчане: итоги первого года работы «digital-кофейни» Tele2

Новый формат объединил в себе салон связи и уютную кофейню, что стало настоящим спасением в ритме современного города. В честь дня рождения «digital-кофейня» стала площадкой для пресс-конференции, на которой представители Tele2 рассказали об итогах первого года работы необычного салона.

Решение совместить два, на первый взгляд, несовместимых направления оказалось по-настоящему успешным. Ежемесячно салон-кофейню на ул. Зегеля, 11 посещают тысячи липчан. Здесь можно отвлечься от городской суеты и текущих дел, вкусно перекусить, выпить чашечку кофе и, не спеша, сделать взвешенный выбор – подобрать оптимальный тариф или новый смартфон, погасить кредит и даже купить авиабилет. Кстати, по статистике, чаще всего горожане посещают «digital-кофейню» в обед – с 13 до 15 часов дня.

.

Как рассказал в ходе встречи директор липецкого филиала Tele2 Павел Седых, более 50% новых абонентов в Липецке выбирают пакетные тарифы. Например, посетители салона-кофейни Tele2 предпочитают тариф «Мой онлайн+», который отличает оптимальное соотношение цены и наполнения, что очень важно для современного пользователя. За абонентскую плату 250 руб./месяц клиент получает безлимитные звонки внутри сети Tele2, 600 минут на остальные номера по всей России и 22 Гб интернета, а также безлимит на месенджеры и соцсети, куда по просьбе абонентов включили и Instagram. Кроме того, предложение отличают выгодные условия международного роуминга.

.

Оператор не забывает радовать своих абонентов и различными акциями. Например, в честь Дня всех влюбленных посетители салонов связи могли приобрести второй смартфон со скидкой 50%, а к Дню защитников Отечества и Международному женскому дню Tele2 запустит не менее интересное предложение, как обещали представители компании. Подробности акции можно будет узнать совсем скоро на официальном сайте, в личном кабинете и в салонах оператора.

Помимо качественной связи и выгодных предложений на услуги, есть множество других приятных бонусов, которыми Tele2 поддерживает стиль жизни абонентов. Реализуя стратегию lifestyle enabler, компания сотрудничает с партнерами федерального и регионального уровня в рамках программы лояльности «Больше». Так, для липецких абонентов Tele2 действуют приятные скидки в ресторанах MYBOX и «Додо Пицца», а также в сетях «Прайм Фитнес» и Charlie’s Barbershop. Кроме того, горожане могут приобрести входной билет по специальной цене в ставшие уже любимыми места отдыха - Воронежский океанариум, парк аттракционов сити-парка «Град» и детский город профессий «КидБург».

Прошлый год был насыщен не только новыми услугами и выгодными акциями, Tele2 активно участвовала в культурной жизни липчан и массовых фестивалях. Одним из наиболее масштабных проектов стал запомнившийся горожанам летний 4G-кинотеатр. За две недели августа его посетили более 8 тыс. зрителей, а в программе было более 30 фильмов разных жанров. Завершилась работа онлайн-кинотеатра Фестивалем уличного кино, где липчане могли отдать свой голос за молодых российских режиссеров, работающих в жанре короткого метра.

Летом оператор также поддержал крупный музыкальный фестиваль «Молоко» на Кудыкиной горе. Tele2 продемонстрировала качество связи даже при максимальных нагрузках: абоненты не испытывали никаких проблем при общении по телефону и активно делились эмоциями в социальных сетях с помощью высокоскоростного интернета.

.

– Мы заботимся о наших клиентах, поддерживаем их интересы и стараемся сделать их досуг более комфортным, разрабатывая интересные предложения и предоставляя новые возможности в самых разных направлениях: еда, путешествия, шопинг, саморазвитие, развлечения и других, – отметил директор липецкого филиала Tele2 Павел Седых. – В ближайшем будущем жителей Липецкой области ждут новые приятные бонусы от нас и наших партнеров.