2020-02-19T14:08:31+03:00
Общество

Будь в теме: задай вопрос управляющему банковской группы «Открытие»!

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Управляющий банковской группой «Открытие» в регионе Светлана Ермакова вновь готова ответить на вопросы читателей.

Речь пойдет о планах развития ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве нового крупного универсального банка в Липецком регионе; о действующих госпрограммах поддержки; о тенденциях рынка кредитования малого и среднего бизнеса, а также общей стратегии работы с предпринимателями.

Что касается физических лиц, то здесь читатели тоже могут многое почерпнуть: об интересных возможностях при оптимизации расходов получить дополнительную прибыль; об ипотечных и кредитных программах; о банковских картах и их обслуживании; об акциях и новых предложениях банка.

Кроме того, ответит управляющий и на другие вопросы о банковском обслуживании, волнующие жителей региона.

С 19 по 25 февраля пишите нам на адрес электронной почты: ekaterina.papakina@phkp.ru

Итоговый материал, где будут опубликованы самые интересные вопросы и самые актуальные ответы, читайте на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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